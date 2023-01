Petrecere de lux pentru Ramona Gabor! Sora mai mică a Monicăi Gabor a împlinit 34 de ani

Ramona Gabor a împlinit 34 de ani și a avut parte de o petrecere de lux, în Dubai. Sora ei mai mare, Monica Gabor i-a adresat un mesaj din America, în care i-a scris cât de mult o iubește.

Ramona Gabor, sora mai mică a Monicăi Gabor a împlinit 34 de ani, pe 16 ianuarie. Pentru că o astfel de zi specială nu putea trece fără a fi împărtășită cu internauții, Ramona Gabor a distribuit mai multe fotografii pe InstaStory cu buchetele superbe de flori pe care le-a primit, dar și cu urările făcute de prietenii ei.

De departe cel mai emoționant mesaj a venit din partea surorii sale, Monica Gabor, care i-a făcut cele mai calde urări de bine. Iubita lui Mr. Pink i-a declarat dragostea surorii sale mai mici, mulțumindu-i pentru tot ceea ce a făcut pentru ea.

„La mulți ani celei mai bune prietene din copilărie, camaradei mele și persoanei care mi-a păstrat toate secretele. Mulțumesc pentru că mă suporți acum și întotdeauna. Ești cea mai bună soră mai mică din lume și sper să obții tot ce îți dorești. Sunt mândră că ești sora mea! Avem o legătură așa specială! Te iubesc surioara mică și iubită!”, a scris Monica Gabor pe Instagram.

Seara, Ramona Gabor a petrecut alături de prietenii apropiați, la un restaurant de lux. Ea a îmbrăcat o ținută neagră, extrem de sexy, care i-a pus în evidență silueta de fotomodel.

„Mulțumesc tuturor celor care și-au răpit din timpul lor și mi-au trimis mesaje. Apreciez fiecare mesaj, urare pe care mi-ați făcut-o și vă trimit toată dragostea mea”, a scris Ramona Gabor pe Instagram.

Ramona Gabor, viața în Dubai

Ramona Gabor s-a mutat în Dubai pe vremea când avea puțin peste 20 de ani. Aici, ea și-a construit o afacere cu parfumuri, care îi poartă numele.

Mai mult, ea este și fotomodel, drept pentru care are mare grijă de silueta sa și stilul de viață pe care îl are. Ramona Gabor are mare grijă la ceea ce mănâncă, dar face și mult sport pentru a se menține în formă.

Vizionare placuta