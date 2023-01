Edward Sanda și Cleopatra Stratan, despărțiți timp de 5 luni! Cum au trecut cei doi peste testul suprem al relației?

Cleopatra Stratan și Edward Sanda trăiesc o poveste de dragoste ca în povești, iar cei doi sunt un exemplu pentru mulți tineri din ziua de azi. Cleopatra Stratan a vorbit despre cel mai greu test al relației, acela când au fost nevoiți să stea separați, timp de 5 luni.

În pandemie, Cleopatra Stratan a trebuit să stea în Republica Moldova, cu părinții ei, în timp de Edward Sanda a rămas la București. Nimic nu i-a oprit din a-și continua povestea de iubire, iar, la scurt timp, cei doi s-au căsătorit.

„Din fericire, Dumnezeu m-a ocrotit întotdeauna și nu am avut parte de momente foarte grele și, chiar dacă am trecut prin ele, am știut că există o soluție pentru orice problemă și că apar pentru a mă învăța ceva. Cred că cel mai greu moment din viața mea a fost chiar la începutul pandemiei, când eu și Edward am stat la distanță aproape jumătate de an până să ne revedem fizic. Zic greu pentru că nici unul dintre noi nu știa cât va dura perioada de carantină și speram în fiecare zi să aflăm vești bune. Chiar și așa, am considerat acest obstacol ca pe o oportunitate și un test în relația noastră și ca un timp necesar de a ne cunoaște de la distanță”, a declarat Cleopatra Stratan, pentru unica.ro.