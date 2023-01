Alimentul la care a renunțat Micutzu în lupta cu kilogramele! Actorul a dat jos 50 de kilograme

Micutzu a luat o decizie radicală în urmă cu ceva vreme, atunci când a decis să scape de kilogramele acumulate în exces. La nici 37 de ani, actorul cântărea 170 de kilograme, însă a venit momentul în care a trebuit să își prioritizeze sănătatea și a luat decizia de a renunța la alimentele care îi fac rău.

Primul aliment pe care nu l-a mai inclus în meniul său zilnic a fost carnea. Timp de 8 luni de zile, Micutzu nu a mai consumat produse din carne, iar astfel a reușit să dea jos 50 de kilograme.

Ulterior, actorul a renunțat la carbohidrați și la mâncatul compulsiv, mai ales seara.

"Am slăbit pornind de la grija pentru sănătate. Când ai aproape 170 kg… Ajungi ușor la cifra asta pentru că nu îți dai seama în momentul în care te îngrași că prinzi proporții, mai ales că îmi blocam în minte faptul că mă îngraș.

Am început cu chestii mici. Nu am mai mâncat carne foarte des, am avut o pauză de opt luni. A contribuit foarte mult. Iar apoi clasicul fără carbohidrați”, a declarat Micutzu, în emisiunea lui Denise Rifai.