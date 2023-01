Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, primele declarații după ce au spus că divorțează

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au surprins pe toată lumea când, în urmă cu câteva săptămâni, cei doi au anunțat că divorțează. Declarațiile soțului vedetei în legătură cu separarea de mama copiilor săi au fost făcute în timp ce el se afla în vacanță cu familia. Mai mult, in același timp, cei doi postau fotografii din vacanță, pozând într-o familie fericită.

Fanii i-au acuzat că cei doi vor să își facă reclamă pentru noua lor piesă, în videoclipul căruia cei doi sunt protagoniști. Recent, Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au avut prima apariție publică după revenirea din Maldives.

„A fost o perioadă liniștită, de când am venit din vacanță a început să fie agitată. Am început cu evenimente, cu melodii noi, videoclipuri. Atât de multe avem de făcut, că nu știm cum să ne împărțim timpul. Cam asta e ideea”, a spus Rareș Ciciovan, deși declarase că divorțează de Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț s-a relaxat alături de familia sa, dar a și muncit în vacanță. Vedeta a filmat un nou clip alături de Armin Nicoară și Claudia, iar succesul de care se bucură piesele ei îi bucură sufletul.

„Nici în vacanță nu am stat. Că acolo, de fapt, am muncit. Am lansat cu Armin și cu Claudia o piesă nouă care se bucură de succes. Este în trending, a intrat pe locul 10, acum cu noua piesă, suntem pe locul 4. A patra cea mai ascultată piesă din România și pentru noi este chiar un succes. Am filmat așa rapid și am postat-o. Am filmat în 4 sau 5 ore videoclipul, înainte cu o zi de postare. Joi l-am filmat și vineri pe la amiază l-am postat.

Piesa este deja înregistrată. Ne bucurăm tare mult că piesa a venit la timpul potrivit și este un stil nou pe care nu l-am mai abordat. Am zis că este momentul să lansăm ceva pentru că am fost în trending tot cu piese bune și am zis că dacă lansăm piesa asta cu siguranță o vom duce și pe ea unde trebuie”, au mai declarat cei doi la Observator.