Primul interviu acordat de Shakira, după despărțirea de Gerard Pique! Ce i-a spus unul dintre fii săi?

Shakira și Gerard Pique au trăit o poveste de dragoste timp de 12 ani, până în vara anului trecut, atunci când artista a decis să încheie relația cu tatăl copiilor săi. Fostul fotbalist a fost surprins de paparazzi cu o altă femeie, o studentă în vârstă de 23 de ani, Clara Chia, fapt ce a înfuriat-o la culme pe cântăreață.

Shakira a vorbit în melodia sa, în colaborare cu Bizzarap, despre trăderea fostului ei partener de viață, iar prin versurile sale l-a umilit pe Pique, în doar câteva minute. Acum, ea a vorbit pentru Televisa despre perioada grea prin care a trecut, dar și cum fiul său a îndemnat-o să cânte cu artistul argentinian.

„Fiul meu mi-a zis: «Mami, trebuie să faci ceva cu Bizarrap, este un zeu în muzica din Argentina!» Sunt chiar în mijlocul unei dezbateri din cauza acestei melodii. Fiul meu mi-a făcut cunoscută muzica lui Bizarrap. (…) Am invocat faptul că o femeie are nevoie de un bărbat pentru a se simți împlinită, pentru a forma o familie. Și eu am avut acest vis, de a avea o familie, unde copiii să aibă un tată și o mamă sub același acoperiș. Nu toate visurile în viață ți se împlinesc, dar viața te recompensează cumva și cred că pentru mine a făcut chiar mai mult de atât, având acești doi copii minunați, care mă umplu de dragoste în fiecare zi. Am descoperit și că teoria conform căreia o femeie are nevoie de un bărbat este falsă”, a afirmat Shakira.