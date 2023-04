Anca Lungu, din nou pe micile ecrane! Îndrăgita prezentatoare tv tocmai a făcut anunțul!

Anca Lungu este o prezență dicretă în peisajul monden, asta după ce a ales să renunțe la viața de prezentator de știri și să se mute în Nisa. Aici, vedeta a început o nouă viață după divorțul de Ștefan Lungu și se bucură de fiecare zi, ducând un trai minimalist, așa cum ea a declarat adesea.

În Nisa, Anca Lungu trăiește alături de soțul ei, Harry Arampatzis, dar și de cei doi copii pe care îi are. Chiar dacă nu mai este atât de activă pe rețelele de socializare, Anca Lungu primește numemărate aprecieri și comentarii de susținere.

Recent, ea le-a dezvăluit internauților una din surprizele pe care le-a pregătit. După 5 ani de pauză, frumoasa Anca Lungu revine în televiziune, într-un format nou, la PrimaTv, acolo unde va prezenta diverse preparate din mai multe colțuri ale lumii, dar și povești frumoase ale românilor stabiliți în străinătate.

„Nimic nu e întâmplător în viață. Continui să cred asta cu tărie. Am fost totuși surprinsă să realizez că astăzi e 31 martie, ziua în care exact acum 20 de ani mi-am început cariera în televiziune cu prima mea emisiune în direct la televiziunea locală din Suceava. Ei bine, tot astăzi, la 20 de ani distanță, se întâmplă, fără niciun fel de calcul, să vă dau o altă veste legată de viața mea profesională: după o pauză de televiziune de aproape 5 ani, revin!

Revin cu un proiect la care am lucrat aproape un an: 18 episoade filmate împreună cu colegul meu @flavius.medan în restaurantele și bucătăriile restaurantelor de la Mediterană. Sudul Franței, Grecia și Italia sunt pe harta emisiunii „Viața are gust” ce va fi difuzată duminica, de la ora 11, la @primatvoficial. Vă invit să călătoriți alături de mine, să descoperim împreună gusturi și savori, dar mai ales oameni minunați, inclusiv români care s-au stabilit înafara țării și poveștile lor care inspiră. Voi continua cu câteva mulțumiri: familiei și în special părinților mei care mi-au oferit în dar „o undiță” pentru acest proiect, prietenei mele, @andreeaberecleanu, care m-a încurajat și m-a susținut să materializez ideile, lui @augustin.bucur_cinematographer care m-a scos din încurcătură și a pus umărul la filmarea a 4 dintre ediții și tuturor celor care ne-au primit cu inima deschisă în restaurantele sau intimitatea lor. Nu în ultimul rând vă mulțumesc vouă, comunității mele, care ați fost principala mea sursă de inspirație!”, a transmis Anca Lungu contul său de Instagram.