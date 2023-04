Ana Morodan, în plin proces de transformare, după problemele cu legea: Mă duc să mai fac o meditație

Ana Morodan a transmis un nou mesaj, după aproape o lună în care a lipsit din mediul online. Contesa digitală a publicat câteva rânduri despre transformările din viața ei și a mărturisit că merge la terapie și face meditație, pentru a-și putea reveni.

„În ultimele săptămâni am primit cele mai bune lecții de la viață. Am primit noroc cu carul, gesturi frumoase, gânduri și vorbe minunate.

Am primit dragostea familiei mele de prieteni, când nu credeam că e posibil să ai așa ceva fără legături de sânge. Am primit o rețea invizibilă de oameni care au avut grijă de mine, am primit critici sănătoase, sfaturi blânde și încrederea că oamenii sunt buni. Aștept, vă mulțumesc și mă duc să mai fac o meditație până plec la terapie. Pe jos! Pusi pa, da’ m-am întors în viața mea!”, este o parte din mesajul transmis de Ana, pe contul ei de Instagram.