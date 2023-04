O mai ții minte pe Bella din serialul La Bloc? Alina Chivulescu are un job la care cu siguranță nu te-ai fi așteptat!

Alina Chivulescu era admirată de sute de telespectatori la începutul anilor 2000, atunci când serialul La Bloc făcea ravagii pe micile ecrane. Anii au trecut, iar mulți actori de atunci și-au schimbat radical viața. Alina Chivulescu, actrița care o interpreta pe Bella, este un astfel de exemplu.

După ce a renunțat la actorie, Alina a devenit stewardesă, meserie pe care o practică și în prezent. Vedeta nu mai locuiește în România, ci pe Coasta de Azur, alături de Dan Chișu. La cei 48 de ani pe care îi are, Alina Chivulescu trăiește o poveste frumoasă de iubire de mai bine de 8 ani, departe de țara ei natală.

Cu toate acestea, frumoasa actriță vine des în România, aici unde se întâlnește cu Adela Popescu și Dana Rogoz, cu care este prietenă de peste un deceniu.

„Mai stau în București, dar în ultima vreme sunt stewardesă. (…) Am muncit în pandemie o perioadă, aia grea. După care a început pensionarea voită sau nevoită, că așa e viața. Eu întotdeauna am avut timp. Mai mult mi-a plăcut de mine în relație cu ceilalți și de cum a mers viața când am creierul ocupat. În ultima perioadă, îl am foarte liber”, a spus cea care a interpretat-o pe Bella în „La Bloc”, potrivit cancan.ro.