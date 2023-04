Ana Morodan, declarații emoționante după incidentul cu poliția. Cât de afectată este vedeta după cele întâmplate?

Ana Morodan nu trece prin cea mai fericită perioadă din viața sa, dar, chiar și așa, fiecare întâmplare îi oferă vedetei lecții prețioase, din care are ce învăța. Ana Morodan a fost prinsă băută și sub influența substanțelor interzise la volan, iar de aici situația a degenerat.

Ana Morodan a primit numeroase critici, mai ales că este persoană publică, iar pentru cei care o urmăresc este un exemplu. Vedeta și-a cerut iertare pe contul său de Instagram și a dezvăluit că face terapie și meditează. Acum, Contesa Digitală a făcut noi declarații pentru spynews.ro despre starea ei actuală, dar și cât de tare au afectat-o comentariile de hate ale internauților.

”Când clachezi și ești persoană publică ți-o iei public de la toată lumea. Nu cred că sunt primul om care a condus la volan sub efectul unor substanțe, dar sunt o persoană publică, care a făcut asta. Când ești persoană publică, îți asumi și gloria, și îți asumi și căderea sau oprobiul public. (…) Ce să mai zic: ‘nu am făcut asta, nu am vrut, îmi pare rău’.

Nu cred că mai contează pentru nimeni, pentru că oamenii sunt foarte furioşi şi au nevoie de cineva în care să dea. Şi când se crează o situaţie de genul acesta, mai ales când eu am greşit, cred că e ok, e în regulă ”, a spus Ana Morodan, conform Spynews.ro.