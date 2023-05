Andreea Bălan nu vrea să se mute din casa în care a locuit cu Keo! Câte proprietăți are artista?

Andreea Bălan a fost invitata lui Jorge la un interviu sincer, în care artista a răspuns fără nicio ezitare la toate întrebările. Vedeta a vorbit despre relații, lecțiile învățate, dar și despre succesul său răsunător și schimbarea atitudinii în fața vieții.

Jorge a vrut să știe ce ar alege Andreea între dragoste și un milion de euro. Fără să se gândească de două ori, Andreea a dezvăluit că alege iubirea, mai ales că primul milion de euro l-a și făcut deja.

Jorge: L-ai și făcut la loc? Andreea Bălan: Da, l-am făcut. În fine, am în bunuri. Casa valorează mult, mai am două apartamente, dar l-am făcut.”, a spus jumătatea Andre în podcastul lui Jorge.

„Andreea Bălan: Dragostea vieții mele. Un milion de euro, îi fac pe ăia. Am făcut milionul. L-am și cheltuit.

Pe lângă cele două apartamente pe care le deține, Andreea Bălan locuiește într-o vilă generoasă, în care a stat și cu Keo, în perioada în care au fost împreună. Vedeta este foarte atașată de această casă și pentru nimic în lume nu ar vrea să o vândă, deși costul pentru întreținerea ei nu este deloc de neglijat.

„Casa în care locuiesc are 340 mp, 7 camere, întreținerea costă foarte mult, dar îmi place. Keo, când a proiectat-o, am făcut-o împreună. Și după dorințele mele! Dressingul e făcut așa cum mi-am dorit eu, acolo e și studioul de înregistrări făcut de el. E făcută cum mi-am dorit și atunci de ce s-o vând, să plec în altă parte și să cumpăr una de-a gata, care nu e făcută după sufletul meu?”, a mai spus vedeta.