Ioana Ginghină, compromisuri pentru a fi în lumea teatrului: Mâncam pâine cu margarină și de multe ori era pâinea mucegăită

Ioana Ginghină este astăzi una dintre cele mai iubite actrițe, mereu cu zâmbetul pe buze, gata oricând să readucă zâmbetul pe buze oricui are ocazia să o întâlnească. Totuși, începuturile sale nu au fost ușoare, mai ales că a fost nevoită să facă anumite compromisuri pentru a se întreține și a putea rămâne în lumea teatrului.

Actrița a povestit cum, venind de la Sibiu, acomodarea în Capitală nu a fost ușoară. Ea a intrat la U.N.A.T.C. și încă din primul an a făcut figurație la Teatrul Ion Creangă, aici unde este și în prezent angajată.

„Am avut foarte mare noroc, de asta zic că norocul contează foarte mult în meseria asta și cred că în orice meserie. Am venit de la Sibiu într-adevăr, am intrat la facultate și pentru că dansam și cântam, am intrat cred că din anul întâi sau din anul al doilea în figurație, dar nici nu făceam fițe. Deci figurație la Teatrul Ion Creangă unde sunt până în ziua de azi.

Am început să joc în așa multe spectacole, dar roluri mici, încât cumva au fost obligați să mă angajeze, pentru că costam mai mult cu bucata decât dacă m-ar fi angajat. Cumva era: hai s-o angajăm că dăm mai mulți bani așa! Bine, s-a organizat concurs. Dar ăsta a fost marele atu. Și asta îi învăț pe mulți dintre tinerii din ziua de azi că nu am făcut fițe că nu am rol principal, că duc tava, că vai de mine!

Era chestie când faci figurație, de multe ori nu se știe când e nevoie de tine și atunci stai toată repetiția, nu vii de la 2 la 4 dacă de la 10 la 4 e repetiție, stai toată repetiția și s-ar putea să nu faci nimic în ziua aceea, că se repetă bucăți cu actorii. Dar eu doar pentru că respiram teatru și făceam ce-mi place, nu comentam. Și uite am stat cuminte, mi-am văzut de banca mea și m-am angajat relativ repede. Am 20 de ani pe cartea de muncă plus vreo 2-3 ani înainte.”, a mărturisit vedeta, pentru impact.ro.