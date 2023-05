Vica Blochina, pe masa de operație: Nu m-au încurajat prietenii, au râs puțin de mine...

Ieri dimineață, Vica Blochina le mărturisea urmăritorilor săi de pe Instagram că se pregătește de o intervenție chirurgicală, unde va fi nevoită să fie anesteziată total. Vedeta le-a mai vorbit internauților din spitalul privat la care s-a internat, înainte ca medicul să o cheme în sala de operație.

Acum, ea le-a spus internauților ce oprație și-a făcut, dar și de ce a ales să se supună unei astfel de intervenții. Vica Blochina a ales să își micșoreze stomacul, printr-o intervenție numită "plicatura gastrică".

„Trebuie să-mi scoaă drenele, iar până atunci nu am voie să fac duș. Am făcut o intervenție chirugicală, care se numește plicatura gastrică pentru că aveam nevoie să-mi micșorez stomacul. Sunt fericită că mă simt bine, că am primit multe mseaje de la voi, m-am simțit iubită. Trebuie să beau 500 ml de lichide, pentru că am făcut o intervenție de plicatură gastrică. Am un prieten care a făcut operația acum un an, iar rezultatele sunt spectaculoase. Am vrut să-mi fac gastric sleeve, dar nu aveam destule kilograme în plus. Intervenția pe care am făcut-o eu e pentru aomeni supraponderali, dar care nu sunt obezi, eu am 15 kilograme în plus. " a declarat Vica Blochina, pe pagina sa de socializare.