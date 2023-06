Mihai Mitoșeru este în continuare cu gândul la Noemi, la 4 ani de la divorț. Prezentatorul își dorește cu ardoare împăcarea

Mihai Mitoșeru suferă în continuare după Noemi, fosta lui soție, de care a divorțat în urmă cu 4 ani. Cei doi au fost împreună 13 ani, iar prezentatorul tv nu poate uita timpul petrecut cu femeia vieții sale.

La câțiva ani distanță de la divorț, Mihai Mitoșeru este cu gândul la Noemi și își dorește cu orice preț împăcarea. Cu toate că și-a cerut iertare de nenumărate ori pentru greșelile făcute, ba chiar a asigurat-o pe Noemi că s-a schimbat, aceasta nu vrea să reînceapă povestea de dragoste cu prezentatorul tv.

„Doamna încă mă vede Bau-Bau, mă vede cu alți ochi și nu e bine. Dar eu i-am spus că am greșit, i-am explicat că m-am schimbat, dar ea nu vrea să mă creadă. Uite, am și sacou nou, clar m-am schimbat. (…) Eu m-aș mai întoarce. Doamna nu știu dacă mai vrea. Dar nici n-am găsit o altă fată cu care să pot să cred că vreau mai mult. Cred că e de la căpățână, aici se pune un stop”, a mai declarat el pentru Cancan.

Chiar dacă a mai avut relații pasagere de iubire, Mihai Mitoșeru o are în suflet tot pe Noemi. Prezentatorul tv a mărturisit că a cunoscut mai multe tipare feminine, însă niciuna nu este ca fosta lui iubită.

„Dacă nu vrei să te afișezi, nu te afișezi. Dacă vreau să mă prinzi, mă vei prinde. Nu trebuie să mă duc la mall sau în altă parte cu o fată. Dacă vreau să mă văd cu o fată, mă duc undeva unde nu o să vii tu niciodată. Nu am umblat numai cu fițoase, am umblat și cu fete normale. Sună un pic ciudat, că mai există totuși fete normale pe lumea asta și am cunoscut câteva, deci eu sunt problema!”, a adăugat Mitoșeru, pentru sursa citată mai sus.