Dinu Maxer îl pune la punct pe Cătălin Măruță, după ce acesta i-a făcut reproșuri în emisiune: Se agață de numele meu...

Dinu Maxer este supărat foc pe Cătălin Măruță și nu vrea să îi ierte nimic! Artistul este ferm convins că fosta sa soție, Deea Maxer, a fost manipulată de către prezentatorul tv pentru a face dezvăluririle incomode despre el, cu scopul de a crește audiența emisiunii.

La rândul său, Măruță i-a dat replica în emisiunea sa și a declarat că Dinu Maxer caută orice pretext pentru a ajunge pe prima pagină a ziarelor. Artistul nu a vrut să lase lucrurile în acest stadiu și l-a acuzat pe Măruță că se folosește de numele său.

„Deși am fost ocupat zilele astea cu relansarea trupei AXXA și cu filmarea noului clip la piesa «Marea te cheamă» (2023), nu am putut să nu observ, căci comentariile legate de apariția Deei la Măruță au continuat într-o direcție greșită.

Legat de acuzațiile lui Cătălin (pe care îl cunosc din 1999, când debutam împreună la o emisiune TV în rol de prezentatori) că «Maxer a descoperit acum cum să apară în fiecare zi prin ziare şi a zis „Bă, ce fain este și hai să mai zic ceva“», vreau să-l informez că nu inițiez eu aparițiile din presă, ci doar răspund afirmațiilor false, dar și întrebărilor pertinente.

Lui vreau doar să-i spun, așa cum am făcut-o cu zâmbetul pe buze la lansarea clinicii unde ne-am și întâlnit, că, după o săptămână în care am ocolit toate întrebările rautăcioase legate de declarațiile de la el din emisiune, am apărut la o altă emisiune și am spus: «Deea a fost păcălită la emisiunea lui Măruță. Eu consider că a intrat într-un joc al răspunsurilor forţate, astfel încât nu e o declarație venită din partea ei. A fost o conjunctură, iar ea a căzut în plasă.

De pildă, dacă mă pui să-ți spun un defect al Deei, pentru că asta i s-a întâmplat ei, iar tu-l pui în contextul despărţirii, aceasta e o formă de manipulare». Este o părere proprie, confirmată și de prietenii mei psihologi cu care m-am consultat.", a menționat fostul soț al Deei Maxer, pentru click.ro.