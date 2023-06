Andreea Mantea, despre refuzul de a-i cumpăra un telefon lui David: Îl controlez rău de tot, dar nu simte...

Andreea Mantea își crește singură fiul, pe David, încă de când micuțul a venit pe lume. Vedeta KanalD este un părinte foarte dedicat creșterii și educației fiului său și are mare grijă la felul în care David crește și învață despre lumea din jur.

În timp ce majoritatea vedetelor le oferă copiilor lor tot ce își doresc, Andreea Mantea este stăpână pe situație și pune o limită clară în ceea ce privește gadgeturile la care David are acces. Frumoasa prezentatoare tv a declarat că fiul ei nu are nevoie de telefon și că ea este cea care îl controlează destul de des, fără ca el să își dea seama de acest lucru.

Andreea a mai mărturisit că, deși mulți copii de vârsta lui David au telefon, cel mic nu are nevoie. El petrece mult timp cu prietenii săi, jucându-se, dar se ocupă și de activitățile școlare, iar cititul este una dintre pasiunile sale.

„Nu are telefon. Pentru ce-i trebuie telefon? Există un șofer, există o doamnă pe care o am acasă dacă nu sunt eu, iar el în rest este tot timpul cu mine, iar când e la școală, e la școală. Dacă e ceva, vorbim prin telefonul școlii. [...] Are alte activități, are prieteni, se joacă, descoperă lucruri, ne jucăm împreună, citește foarte mult, nu-i trebuie telefon”, a spus Andreea Mantea despre modul în care îl crește pe David.