Vica Blochina, interdicții după operația de micșorare a stomacului! De la ce nu se poate abține vedeta:La asta nu cred că rezist

Vica Blochina s-a supus intervenției de micșorare a stomacului, cu gândul de a slăbi 15 kilograme. Fosta dansatoare a mărturisit că dietele pe care le ținea nu mai dădeau rezultate, astfel că a fost nevoită să se lase pe mâna medicului chirurg. După operație, Vica Blochina trebuie să respecte anumite reguli, însă cu greu le poate face față.

„Eu nu mă urc pe cântar la mine acasă, pentru că mi-e frică. Nu mă lasă încă nici doctorul, mă urc doar la el în cabinet. Ținta mea după această operație este să slăbesc 15 kilograme.

Foarte multă lume și-a făcut intervenția asta, dar mulți nu vor să recunoască. Eu mereu am avut ambiție în ceea ce privește kilogramele. Toată viața mea am stat numai pe regimuri, diete, detoxuri. Pur și simplu, am simțit că nu mai pot cu dietele astea. Nu am putut să-mi mai reglez greutatea de la 25 de ani, de atunci tot țin regimuri încontinuu. Aveam nevoie pentru confortul meu psihic să slăbesc, nu că mi-ar fi zis cineva că sunt grasă, Doamne ferește!”, a povestit Vica Blochina, pentru Click.ro.