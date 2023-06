Scandalul dintre Oana Roman și Catinca continuă: Nu plătește din banii ei azilul, ci din pensia mamei...

Războiul dintre Oana Roman și Catinca continuă, pe tema îngrijirii mamei lor, Mioara Roman. Din păcate, fosta soție a lui Petre Roman este internată într-un centru pentru vârstici de mai mulți ani, iar cea care s-a ocupat de toate cele necesare îngrijirii și acomodării sale a fost Oana Roman.

Sătulă să fie doar ea cea care are grijă de mama ei, Oana Roman a rugat-o public pe sora ei, Catinca, să meargă să își viziteze, măcar o singură dată, mama. Acest lucru nu a fost posibil nici până în ziua de astăzi, iar Oana a încetat să mai aibă orice fel de legătură cu Catinca.

„Pentru mine, Catinca e un subiect închis. Nu ne mai vorbim! Pur și simplu, eu nu îmi mai doresc să mai vorbesc cu ea. Am rugat-o să se ducă și ea la mama pentru că eu eram prinsă până peste cap cu câinii, cu copilul, cu casa și ea nu a vrut să se ducă. Eu peste asta nu pot să trec. E și mama ei!”, a declarat Oana Roman pentru Cancan.

Catina a fost foarte deranjată de afirmațiile și reproșurile surorii sale și a răbufnit în mediul online. Ea a mărturisit că Oana nu plătește azilul din banii ei, ci din pensia Mioarei Roman. Mai mult, Catinca a menționat că ea nu știe nici măcar cum se numește centrul în care este internată propria sa mamă.

"Nu plătește din banii ei azilul, ci din pensia mamei. Pensia mamei plus pensia de handicap îi ajung. Nici măcar nu mă mai agit. Oana se face singură de râs. Și dacă ar fi fost adevărat că plătește ea azilul din banii ei, tot nu ar fi trebuit să se laude în gura mare. Lucrurile astea se fac discret, dacă avea ceva cu mine, îmi spunea în privat. Dar, repet, nu plătește nimic pentru mama din banii ei. Eu nu am văzut niciun act, nu știu nimic, nici cum se numește azilul. Și nu pentru că nu aș fi vrut, ci pentru că nu am putut comunica”, a zis Catinca Roman.