Andreea Bălan, despre relația cu părinții lui Victor Cornea: ne înțelegem minunat...

Andreea Bălan este mai fericită ca niciodată și are planuri mari alături de iubitul cu 9 ani mai tânăr, Victor Cornea. Artista trăiește clipe frumoase împreună cu iubitul ei, iar relația înaintează frumos, mai ales că artista i-a cunoscut deja pe părinții tenismenului.

Vedeta a suferit mult în dragoste, însă acum soarele a reapărut în viața ei. După 2 ani în care a fost singură, Andreea l-a întâlnit pe Victor și a vorbit despre lucrurile care au atras-o la iubitul ei. Ea îl admiră pe tenismen pentru disciplină, maturitate și ambiție și spune că este cea mai mare susținătoare a sa.

„În ultimii doi ani am așteptat, am avut răbdare și am lucrat foate mult cu mine și a venit la momentul potrivit, când m-am calibrat. S-au aliniat astrele. Suntem amândoi treziți spiritual și spiritualitatea ne-a legat cumva. Și discuțiile despre spiritulitate. Pe mine m-a atras foarte mult munca, disciplina. Am fost foarte imresionată de trofeele lui. Pentru mine limbajul iubirii este admirația. Îl admir pentru toată munca depusă. Este în ascensiune. Sunt cea mai mare susținătoare a lui, sunt majoreta lui”, a spus Andreea Bălan la Antena Stars.