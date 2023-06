Oana Ioniță și fostul ei soț au stabilit custodia și domiciliul copiilor: Isabel va locui la mine și Maxim, la Florin...

Oana Ioniță si fostul ei soț au suprins pe toată lumea când au decis să divorțeze, după mulți ani de căsnicie. Cu toate că păreau o familie fericită, cei doi au pus punct relației și s-au adresat instanței pentru oficializarea procesului de divorț, dar și pentru partaj și custodia copiilor.

Acum, apele s-au liniștit, iar Oana Ioniță poate răsufla ușurată că această perioadă dificilă din viața ei s-a încheiat. Coregrafa a vorbit despre schimbările care urmează în viața ei, mai ales să fiul ei, Maxim, va merge să locuiască cu tatăl lui, conform înțelegerii pe care ea și fostul ei soț au avut-o.

Vedeta a mai menționat că atât ea, cât și tatăl copiilor ei încearcă să fie părinți cât mai buni pentru Isabel și Maxim, în ciuda problemelor conjugale apărute.

„Trebuie să se pronunțe. Până la urmă am stabilit să facem la notar, dar s-a continuat și în tribunal. Ultima dată când ne-am întâlnit, la tribunal, a durat cinci minute. Ne-am văzut, am spus amândoi că suntem de acord, am semnat. Încercăm să fim niște părinți cât mai buni pentru copii, astfel încât să nu simtă povara despărțirii noastre”. a mai specificat ea.