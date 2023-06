Oana Roman și Catinca, relație încheiată! Fiica lui Petre Roman, atac dur la adresa surorii sale

Războiul dintre Oana Roman și Catinca continuă, iar motivul este în continuare grija față de mama lor, Mioara Roman. După ce fiica lui Petre Roman a rugat-o public pe Catinca să meargă să o viziteze pe mama lor la azilul unde este internată, aceasta a mărturisit că este în depresie. Mai mult, Catina a reacționat în mediul online și a mărturisit că Oana Roman plătește azilul din pensia mamei lor.

„Nu plătește din banii ei azilul, ci din pensia mamei. Pensia mamei plus pensia de handicap îi ajung. Nici măcar nu mă mai agit. Oana se face singură de râs. Și dacă ar fi fost adevărat că plătește ea azilul din banii ei, tot nu ar fi trebuit să se laude în gura mare. Lucrurile astea se fac discret, dacă avea ceva cu mine, îmi spunea în privat. Dar, repet, nu plătește nimic pentru mama din banii ei. Eu nu am văzut niciun act, nu știu nimic, nici cum se numește azilul. Și nu pentru că nu aș fi vrut, ci pentru că nu am putut comunica”, a zis Catinca Roman, potrivit libertatea.ro.

La rândul ei, Oana Roman a reacționat și a mărturisit că dorește cu orice preț să încheie acest subiect.

„Ori știm unde e mama pentru că facem o oră pe drum, ori nu știm nici măcar cum se numește locul.

Unde și când m-am plâns vreodată cât și cum sunt cheltuielile? Unde și când am spus de unde plătesc? Unde și când am spus cât plătesc din banii mei? Eu sunt „bolnavă”? Sau cine spune cu subiect și predicat că are probleme și ia tratament medicamentos care nu îi permite să conducă mașina până la mama? Și cu asta am încheiat definitiv și revocabil acest subiect. Puteți să sunați și să provocați cât vreți, eu nu voi mai cădea în plasa voastră. Alții da. Eu nu! Dar nici nu mai las pe nimeni să mă calce în picioare”, a scris Oana Roman pe rețelele de socializare