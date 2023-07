Interviu Laura Maier: de la pasiunea pentru fashion, la succesul de pe TikTok

Laura Maier este una dintre cele mai cunoscute și apreciate creatoare de conținut, iar nișa pe care o abordează - fashion și lifestyle - a făcut-o să cunoască succesul pe TikTok, dar și dincolo de el. Laura a participat la Romanian Creative Week, acolo unde a avut parte de o experiență minunată, drept pentru care a ales să împărtășească cu noi secretele din spatele activității sale de pe TikTok. Vă invit să o cunoașteți mai bine pe Laura Maier, în interviul de mai jos.

KUDIKA.ro: Bună, Laura! Îmi pare bine să te cunoaștem! Care este povestea ta cu platforma TikTok? De unde a început totul?

Laura Maier: Hello! Și mie îmi pare bine de cunoștință. Totul a început în perioada lockdown-unui din pandemie. Am fost trimisă acasă, de la căminul Conservatorului din București înapoi în Hunedoara la părinții mei, totul era închis și mă plictiseam foarte tare. Auzisem de TikTok de ceva vreme dar încă nu instalasem aplicația. Prilejul pandemiei mi-a dat zvâcul să văd și eu care e treaba cu ea. Am instalat-o, mi-am făcut cont și am început să urmăresc trendurile de dans. Journey-ul meu pe aplicație a început cu dansurile, ceea ce acum e foarte departe de tipul meu de conținut, dar îmi amintesc cu drag de acea perioadă.

KUDIKA.ro: Cum este să fii influencer pe TikTok? Care sunt avantajele/dezavantajele aici, față de o altă platformă de socializare?

L.M.: Este foarte eliberator să fii influencer pe TikTok, după părerea mea. Este platforma tuturor posibilităților. TikTok oferă creatorilor de conținut cea mai bună experiență în aplicație; atât prin dezvoltarea constantă de noi instrumente prin care poți crea conținut autentic, cât și prin faptul că ne susține să ne construim prezența în online și o comunitate bazată pe aceleași principii și interese. Cel mai mare avantaj este sprijinul de a ajunge conținutul tău la persoanele cu cel mai mare potențial de a interacționa cu ceea ce creezi tu.

KUDIKA.ro: Ai participat la Romanian Creative Week. Cum a fost pentru tine această experiență? Cu ce amintiri ai rămas în urma evenimentului?

L.M.: A fost primul meu Romanian Creative Week. A fost o experiență foarte frumoasă, care s-a terminat în cel mai neașteptat și spectaculos mod posibil. Respectiv, în ultima zi de show-uri am fost invitată să defilez și eu la Irina Schrotter. Eram în extaz. Și toată experiența a fost superbă. Deci asta este amintirea top care va rămâne la mine în suflet. Am documentat tot și am postat și pe TikTok toată experiența. Asta ca să îmi aduc și comunitatea, și pasionații de modă din comunitatea TikTok mai aproape de universul RCW și culisele acestuia.

KUDIKA.ro: Care este cel mai bun sfat de beauty pe care l-ai primit și pe care îl împărtășești și tu, la rândul tău, pe contul tău de TikTok?

L.M.: “Less is more.” Sunt adepta skincare-ului minimalist, machiajului minimalist și asta încerc să transmit și eu mai departe prin modul în care mă afișez. Cred că și aplicația TikTok asta încurajează cel mai mult: naturalețea și unicitatea fiecăruia; un conținut raw, intr-o formă de exprimare și afișare raw, pură, unică.

KUDIKA.ro: Ești urmărită de mii de tinere care îți apreciază munca și felul în care îți trăiești viața. Ce le recomanzi fetelor, adolescentelor, care te apreciază și care, poate, își doresc să îți urmeze pașii?

L.M.: Always follow your gut! Învățați să vă sesizați instinctul, care e acolo mereu să vă îndrume, și ascultați-l. Cred că în instinct și în acel inner feeling/ inner knowing este vocea lui Dumnezeu. Cred că prin el ne vorbește el și ne îndrumă. Asta e părerea mea. Cel puțin eu asta fac și tot ceea ce am creat e datorat lui.

KUDIKA.ro: Unde te vezi peste 5 ani? Cât de departe vrei să ajungi în domeniul în care activezi?

L.M.: Peste 5 ani mă văd liniștita, fericită și împlinită. Nu îmi place să ma poziționez fizic într-un loc, sau cariera, sau relație, pentru că eu de acum nu știu ce poate Universul să-mi ofere mâine. Așa că mă deschid la toate posibilitățile și spun doar sentimentele pe care vreau să le simt atunci!

KUDIKA.ro: Care sunt 3 lucruri pe care urmăritorii tăi nu le cunosc despre tine și ai vrea să le afle acum?

L.M.: 1. Și eu mă enervez.

2. Și eu am zile proaste, triste, depresive.

3. Și eu am zile în care nu-mi simt conexiunea cu Divinitatea.

Dar știu mereu că toate acestea trec.

KUDIKA.ro: Ca orice altă persoană publică, haterii își fac loc și pe paginile tale de socializare. Cum te distanțezi de comentariile mai puțin prietenoase și cum faci față bullying-ului în online?

L.M.: M-am obișnuit cu comentariile de hate. Când le citesc am o stare de detașare. Sunt conștientă că fiecare își udă pământul din jur cu ceea ce are el în stropitoare. Dacă un om este fericit, va emana fericire și iubire în jurului lui. Dacă un om este necăjit, trist, va emana durere în jurul lui. O persoana care lasă comentarii negative este strict o persoană care are nevoie de compasiune și iubire la rândul lui.

KUDIKA.ro: Ce urmează pentru tine în această vară?

L.M.: Ceva îmi spune mare, soare, briza mării și un iaht în largul mării. Asta simt acum. Mai departe, cine știe? Trăiesc și eu și aflăm cu toți pe TikTok. Haha.

KUDIKA.ro: Un mesaj pentru cititorii Kudika.ro. Mulțumesc!

L.M.: Toate sentimentele voastre sunt valide. Ideea e doar: cu unele e bine să trăiești, cu altele e mai bine să lucrezi cu ele.