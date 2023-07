Au trecut 13 ani de la moartea Mădălinei Manole. Declarațiile sfâșietoare ale fratelui regretatei artiste

În ziua în care ar fi împlinit 43 de ani, Mădălina Manole a ales să plece din această lume și s-a sinucis, ingerând o substanță toxică, carbofuran. Fata cu părul de foc a lăsat în urma a multe întrebări fără răspuns, dar și mult dor în inimile tuturor celor care o iubeau.

În 2010, atunci când toți cei dragi se pregăteau să o serbeze, Mădălina Manole a fost găsită fără suflare în vila sa din Otopeni, acolo unde locuia cu soțul și fiul ei, în vârstă de un an.

„La autopsie s-a constatat o leziune traumatica (plaga contuza parietala stanga) care s-a putut produce cel mai probabil prin lovire de plan dur in cadrul starii de rau care a premers decesul si nu are legatura cu mecanismul de producere a mortii. Examenul sangelui a fost negativ pentru droguri bazice; in continutul gastric s-a gasit carbofuran; sangele analizat nu contine alcool”, declarau cadrele medicale în 2010.