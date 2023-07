Pepe, imagini de poveste cu cei 3 copii ai săi! Artistul a plecat în vacanță în Turcia cu familia

Pepe trăiește cea mai bună perioadă a vieții lui, iar familia îi aduce împlinirea supremă. Rolul de tătic i se potrivește de minune artistului, iar vara aceata l-a găsit în Turcia, alături de Yasmine Ody, fiul celor doi, dar și fetițele lui din căsnicia cu Raluca Patramă.

Pepe a publicat la InstaStory mai multe fotografii din vacanță lor din stațiunea Belek din regiunea Antalya, Turcia. El le-a arătat internauților cât de bine e simt copiii și cât de multă distracție este în sânul familiei sale. Pepe le-a pozat pe Rosa și Maria în timp ce înotau într-un parc de distracții acvatic, dar și pe Pepe Jr. alături de Yasmine.

La hotelul unde s-a cazat Pepe cu familia, un sejur de 6 nopți pentru doi adulți și trei copii începe de la aproape 54.000 de lei, scrie Unica.

Pepe este tatăl a trei copii, de care are mare grijă. Artistul este implicat în tot ceea ce le le implică pe fetițele sale și este tare mândru de familia frumoasă pe care o are.

„E bine să fii tată, să fii responsabil, asumat, dar acum, de când e și golanul ăsta mic, deci mor, s-a terminat, e altceva. E total diferit (n.red.: să fii tată de băiat și fată). (…)

Timp trebuie să îți faci, chiar dacă n-am, la modul cel mai serios. Am avut o perioadă extrem de încărcată după ce s-au ridicat barierele (n.red.: impuse de COVID-19). Au venit toate așa. Eu am continuat și cu online-ul, pe care l-am avut în toată perioada pandemiei. (…) Și mâine am concert online”, declara Pepe în urmă cu ceva timp, în emisiunea tra Night Show.