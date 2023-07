Momente speciale în familia Laurei Giurcanu! De la America Express, direct la nuntă!

Laura Giurcanu a revenit recent de la America Express, la timp pentru a fi alături de sora ei, Bianca Giurcanu, în cel mai important moment al vieții ale.

Joi, 20 iulie, Bianca Giurcanu s-a căsătorit cu alesul inimii ale, într-un cadru intim, departe de ochii curioșilor. Totuși, de la fericitul eveniment nu au lipsit pozele, iar imaginile distribuite pe social media au ajuns rapid virale. Bianca Giurcanu a ales pentru ziua cea mare o rochie albă, lungă, tip sirenă și și-a purtat părul într-un coc lejer.

Sora Laurei Giurcanu și-a accesorizat ținuta cu o pereche de andale cu toc, iar la brațul soțului ei a radiat de fericire.

Bianca Giurcanu este sora Laurei Giurcanu, care, însă, spre deosebire de sora ei, a ales o carieră departe de ochii curioșilor. Bianca este paionată de aviație și este însoțitoare de bord.

Cu toate acetea, ea are o comunitate închegată pe social media, acolo unde îi ține pe urmăritorii ei la curent cu tot ceea ce se petrece în viața ei. Bianca a participat și la "Bravo! Ai stil", acolo unde a vrut să își depășeacă limitele.

„Am ales să particip la acest show pentru a mă autodepăşi, pentru a-mi testa limitele în toate sensurile. Cred că emisiunea mă va şlefui atât din punct de vedere stilistic, cât și din punct de vedere al personalității mele. Îmi doresc să cresc o dată cu prezența mea în acest show, să evoluez. Sunt gata să ascult păreri, să ofer emoție și styling-uri!

Ar fi fost foarte greu pentru că toată lumea m-ar fi comparat cu ea. Și nu e foarte ușor să fiu comparată cu ea. Nu voiam să se spună că am reușit datorită faptului că sunt sora ei. Am vrut să am drumul meu”, spunea Bianca în urmă cu ceva timp pentru Viva.ro.