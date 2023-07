Problemele de sănătate au făcut-o pe Amna să își anuleze concertele! Artista a ajuns pe mâna medicilor

Amna a trecut printr-o perioadă dificilă din cauza unei alunițe pe picior, care i-a cauzat dureri greu de suportat. Într-un interviu exclusiv acordat pentru Antena Stars, artista a explicat că a fost nevoită să anuleze toate concertele pe care le avea programate din cauza acestui inconvenient.

Totul a început cu o aluniță care îi provoa disconfort și îi crea dureri neplăcute. Pentru a rezolva situația, Amna a decis să se supună unei intervenții medicale și să îndepărteze alunița. Cu toate acestea, procesul de recuperare nu a fost unul rapid, iar durerile au prelungit absența sa de pe scenă și contactul cu fanii.

"Sunt niște lucruri absolut normale din viața oricărui om. Am avut o aluniță, care a luat-o puțin razna și am mers să o controlez și evident că a trebuit să fie scoasă, pentru că așa este mai ok. Am avut patru fire, le-am scos, din cauza aceasta am fost ieri. Fix pentru a scoate firele și pentru a verifica un pic cum stă situația, dacă s-a închis rana și totul este ok.", a declarat îndrăgita artistă, pentru sursa citată mai sus.