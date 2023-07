Casa bâtuită, o comedie misterioasă cu fantomele din parcul Disney

Inspirat de atracția clasică a parcului tematic Walt Disney Pictures, filmul „Casa bântuită” aduce în prim plan povestea unei mame singure, Gabbie și a fiului ei Travis de 9 ani care apelează la o echipă de așa-numiți experți spirituali pentru a ajuta la exorcizarea conacului din New Orleans, după ce descoperă că este populat de fantome.

CP

Justin Simien („Bad Hair”, „Dear White People”) regizează acțiunea, pe baza unui scenariu scris de Katie Dippold („The Heat”, „Ghostbusters”). Regizorul şi-a dorit un grup de actori care să aducă la viață personajele colorate ale scenariului cu specificitate și excentricitate. „Aceasta este distribuția mea de vis”, spune el.

Filmul o are în rolul principal pe Rosario Dawson (cunoscută pentru rolurile din filmele precum Men in Black II, Seven Pounds sau Rent ) care joacă alături de LaKeith Stanfield (îndrăgit pentru roluri din filmele Knives Out, Get Out, Sorry to Bother You ), Tiffany Haddish ( Like a Boss, Girls Trip ), Jamie Lee Curtis ( Everything Everywhere All at Once, Halloween, Knives Out ) sau Danny DeVito (House of Gucci , Batman Returns, Matilda, The Rainmaker ).

„ Din momentul în care am citit scenariul pentru „Haunted Mansion”, am văzut oportunitatea de a-mi folosi abilitățile și perspectiva pentru a crea o abordare amuzantă a moştenirii Disney. A fost o poveste despre mine: cineva care a construit barierele sociale necesare este atras acum în misterele Conacului Bântuit Disney și trebuie să învețe să se înțeleagă cu alți oameni pentru a descoperi o viață nouă și un scop nou.”, a declarat Justin Simien, rezizorul filmului.

Producția a început în Atlanta pe 11 octombrie 2021, la Trilith Studios, unde compania a filmat timp de 11 săptămâni și jumătate înainte de a se muta la New Orleans timp pentru 11 zile.

„ Rezultatul constă în ceea ce sper să fie un film clasic de familie. Sperăm că filmul nostru va aduce puţină magie, pentru că, deși este o poveste care ar trebui să ne facă absolut să râdem și să simțim un sentiment de evadare, dacă avem noroc, filmul ar putea transforma, de asemenea, propriile temeri despre moarte și durere în ceva cu care ne putem confrunta cu adevărat”, continuă Simien.

Dan Lin și Jonathan Eirich, echipa de producție responsabilă pentru succesul filmului Disney „Aladdin”, au adaptat pentru marele ecran „Haunted Mansion”, una dintre cele mai îndrăgite atracții din parcul tematic.

Eirich a creat o aventură misterioasă, comică, în care un conac bântuit de la periferia New Orleans este personajul central al poveștii, în jurul căruia un grup de personaje încearcă să scape de controlul locuitorilor fantomatici ai casei. Se dovedește că personajele au avut diverse circumstanțe provocatoare care i-au împiedicat să evolueze.

Vorbim despre o văduvă din New York, Gabbie, cu un fiu de 9 ani, Travis, care are probleme în a-și face prieteni, amândoi sperând să înceapă o nouă viață în New Orleans, unde a trăit cândva mama lui Gabbie. Ei se mută în această zonă neobișnuită de pe marginea mlaștinii, chiar în afara orașului, doar pentru a descoperi că locul este mult mai mult decât se așteptau: conacul găzduiește un amestec sălbatic de spirite, unele jucăușe și altele „moarte” profund.

Pentru designerul de costume, nominalizat la Premiul Oscar®, Jeffrey Kurland („Tenet”), oportunitatea de a aborda perioada extinsă de timp în care filmul se desfășoară, începând de la sfârșitul anilor 1700 și până în zilele noastre, a fost irezistibilă. Singura cerinţă a regizorului a fost ca Jeffrey să rămână autentic fiecărei perioade de timp.

Filmul „Casa bântuită” este un film pentru toată familia, distribuit în cinematografele din România de către Forum Film România în formatele subtitrat, dublat, Dolby Atmos, 4DX, 4DX dublat și va avea premiera vineri, 28 iulie 2023.

Rating: AP12

TRAILER:

https://www.youtube.com/watch?v=ORXYGNFoKhA

https://www.youtube.com/watch?v=UkRyW_vSODY

Vizionare placuta