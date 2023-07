Cea mai frumoasă zi din viața lor:Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au căsătorit într-un cadru de poveste.Imagini spectaculoase

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au avut parte de o nuntă de vis, ieri, 30 iulie. Cei doi s-au căsătorit religios, în fața familiei și a prietenilor foarte apropiați. Pozele de la fericitul eveniment au fost îndelung apreciate de către internauți, care i-au felicitat pe frumoșii părinți.

Ceremonia religioasă a fost una emoționantă, iar micuțul Tiago a captat toată atenția. Fiul lui Dani Oțil a fost puțin agitat în biserică, astfel că, la un moment dat, bunica lui a ieșit cu el afară pentru a-l liniști.

Petrecerea a avut loc pe malul lacului Buftea, într-un decor de vis, special creat pentru Gabriela și Dani Oțil. La nuntă au participat 100 de peroane, iar soția prezentatorului tv a optat pentru două rochii de mireasă.

La un moment dat, Dani Oțil a ținut un discurs în stilul său caracteristic, în care le-a mulțumit părinților Gabrielei.

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame mănânci, nu îți e foame nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele.

Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a spus Dani Oțil.