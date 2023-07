Daliana Răducanu, eleganța supremă la nunta lui Dani Oțil! Cum a apărut iubita lui Răzvan Simion?

Duminică, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au trăit un moment de vis, unitându-și destinele într-o ceremonie religioasă impresionantă, la Mănăstirea Cașin, la mai bine de doi ani de la cununia civilă. Prezentatorul de la Antena 1 și soția sa au organizat o nuntă ca în povești, bucurându-se de prezența familiei și a prietenilor apropiați.

Daliana Răducanu a strălucit într-o rochie neagră, extrem de sexy, atrăgând atenția tuturor celor prezenți. Cu o ținută elegantă și fermecătoare, ea a venit la nunta lui Dani Oțil la brațul iubitului ei, Răvan Simion.

Momentul culminant al petrecerii a fost discursul amuzant și emoționant rostit de către Dani Oțil, care și-a exprimat gratitudinea față de toți cei prezenți, mulțumindu-le pentru că au făcut parte din ziua specială a cuplului.

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame mănânci, nu îți e foame nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele.

Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a spus Dani Oțil.