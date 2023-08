Sandra Izbașa, una dintre cele mai titrate gimnaste din România, s-a cununat religios în weekendul care tocmai ce a trecut, după ce, în urmă cu doi ani a devenit oficial soția lui Răzvan Bănică, nepotul lui Ștefan Bănică Jr. Pentru evenimentul pe care l-au pregătit în cel mai mic detaliu, cei doi miri au fost de acord că cei mai potriviți amfitrioni responsabili pentru partea artistică sunt Prestige Orchestra.



„Suntem deosebit de încântați că am bucurat o altă pereche de miri celebri, de data aceasta frumoasa Sandra Izbașa și colegul nostru de breaslă, Răzvan Bănică. Așa cum ne așteptam a fost o nuntă demnă de o campioană, de aceea nu am făcut rabat de la nicio nebunie care ne-a trecut prin cap din punctul de vedere al programului artistic. Desigur că am discutat cu mirii, așa cum facem de obicei, și am avut bucuria să descoperim că Sandra Izbașa și Răzvan Bănică și-au dorit să lase evenimentul total în mâinile noastre, din punct de vedere artistic. S-a întâmplat așa cum am sperat... minunat, cu bucurie, cu emoție.”, a declarat Iuliana Ghinea, membru fondator Prestige Orchestra.



„Ceea ce pot spune este că am luat parte la una dintre cele mai elegante nunți la care am fost participat în ultima vreme. O petrecere pe cinste, într-o atmosferă de poveste, cu invitați aleși. Mirii au fost deosebiți, sunt foarte îndrăgostiți unul de celălalt, ceea ce se vede, se simte și transmite.”, a mai spus Iuliana Ghinea.



Unul dintre cele mai importante momente ale nunții a fost pregătit în secret de mirele Răzvan Bănică într-o perfectă complicitte cu Prestige Orchestra, o surpriză pentru mireasa lui, Sandra Izbașa.



„Răzvan și-a dorit foarte mult să pregătim împreună un moment surpriză pentru Sandra. Am cântat împreună piesa „Can't Help Falling in Love”, de la Elvis Presley, a fost incredibil de frumos, ne-a bucurat.”, a mai spus Iuliana Ghinea.



Așa cum se întâmplă de fiecare dată când sunt invitați să fie parte artistică la un eveniment personal (nuntă, botez) sau profesional (petreceri de firmă, teambuilding-uri), Iuliana Și Costin Ghinea analizează bucățică cu bucățică ceea ce pregătesc să aducă în fața publicului. Atunci când vine vorba despre o nuntă, mai cu seamă, pentru că amintirile sunt singurele care rămân și musai trebuie să fie frumoase.



„Într-adevăr, muzica este unul dintre aspectele de care trebuie să ținem cont întotdeauna pentru că dacă muzica nu este bună, atmosfera nu va fi una foarte fericită să-i spunem. Acesta este și motivul pentru care noi, din experiență, am decis ca în momentul în care semnăm un contrat, natural și gratuit vine propunerea de a oferi consultanță clienților noștri în organizarea acestor aspecte artistice. Sigur că pornim discuția de la doleanțele lor, iar ușor, ușor, cu argumente și exemple clare din experiență ajungem la un numitor comun care nu a dat vreodată greș. Îmi amintesc de nunta de peste 1000 de persoane la care am cântat în primăvară la Sibiu. Doamne, îți spun sincer, fără să exagerez, 90% din invitați au fost pe rând pe ringul de dans. A ieșit un adevărat spectacol a fost frumos, frumos, absolut fabulos.”, declară Iuliana Ghinea, co-fondatorul Prestige Orchestra.



