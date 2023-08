Marius Elisei, de urgență la spital! Problemele de sănătate nu îi dau pace fostului soț al Oanei Roman

Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman, trece printr-o perioadă dificilă din cauza unei probleme medicale neașteptate. În urma unui accident în timpul unui meci de fotbal, el a suferit o fractură a degetelor de la mâna stângă de gradul trei.

Accidentul a avut loc în timpul unui meci de fotbal, când Marius Elisei a călcat pe mingea de fotbal și a căzut pe spate. În încercarea de a-și menține echilibrul, el s-a sprijinit pe degete în loc să se sprijine în palmă, ceea ce a dus la fracturarea a trei degete ale mâinii stângi.

La început, Marius nu a realizat gravitatea situației și nu a mers la spital imediat. Abia a doua zi, când simptomele au devenit mai pronunțate, s-a prezentat la un medic pentru a face o radiografie. Diagnosticul a fost o fractură de gradul trei, iar medicii au decis să îi pună în ghips cele trei degete afectate.

Marius Elisei a mărturisit că nu se aștepta la o fractură atât de gravă și că accidentul a fost rezultatul unei clipse de neatenție în timpul meciului de fotbal.

”Am deposedat pe cineva de minge și am călcat pe minge ulterior și m-am dezechilibrat și am căzut pe spate, iar în loc să mă sprijin de podul palmei m-am sprijinit în degete.

Am continuat jocul până la final, am mers acasă, am dormit, nu se umflase, iar azi de dimineață nu era deloc ok. Am decis să merg să-mi fac o ecografie să mă asigur că e ceva mai ușor, nu atât de grav”, a mai spus Marius Elisei, pentru sursa citată mai sus.