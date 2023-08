Georgiana Lobonț, anunț surpriză după ce a declarat că a pierdut sarcina! Ce se întâmplă în viața vedetei?

În urmă cu doar două zile, Georgiana Lobonț, în vârstă de 29 de ani, a transmis o veste dureroasă prietenilor virtuali, și-a pierdut sarcina la 7 săptămâni. Vestea a fost un șoc pentru ea și familia ei, însă cu o putere rar întâlnită, a găsit forța de a zâmbi și a face declarații despre tot ceea ce s-a întâmplat.

Georgiana Lobonț se pregătea să devină mămică pentru a treia oară și împărtășise cu bucurie acest moment cu fanii săi de pe rețelele de socializare. Cu entuziasmul caracteristic, artista și-a ținut comunitatea la curent cu toate detaliile, împărtășindu-le fiecare etapă a sarcinii. Cu toate acestea, la un moment dat, medicul i-a comunicat că sarcina nu a evoluat cum era de așteptat.

„Poate că mi-am exprimat bucuria prea repede, dar așa am simțit. Nu pot să țin în mine. Dacă am o supărare, o zic. Dacă am o tristețe, o zic. Dacă sunt nervoasă pe cineva, îi zic, nu îi zic la spate, spun în față. Așa e felul meu. Poate că tot trecând prin situația asta și ajungând de la o extremă la alta, așa a dat Dumnezeu, să mi se întâmple mie lucrurile acestea, ca eu să pot să fiu deschisă, cum sunt eu de obicei, și să îmi exprim și tristețea asta în public și să pot să fiu un exemplu pentru toate femeile care trec prin această situație, pentru că nu este deloc placută.

Este și dureros sufletește și fizic, dar mai ales sufletește. Fetelor, mamelor, doamnelor, cele care treceți prin situația asta. Priviți întotdeauna partea plină a paharului. Nu putem noi să facem nimic cu viața asta, decât să o trăim frumos și să gândim pozitiv ca să atragem pozitivul asupra noastră. Să ne rugăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate ce ni le dă. Așa a fost să fie! Asta este viața!”, a spus Georgiana Lobonț, pe social media.