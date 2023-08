Fetițele Andreei Bălan l-au cunoscut pe Victor Cornea! Ella și Clara, toate un zâmbet!

Andreea Bălan a făcut un pas important în relația sa cu jucătorul de tenis Victor Vlad Cornea, prezentându-l pentru prima dată fetițelor sale, Ella și Clara. Artista a imortalizat momentele în care micuțele sale s-au jucat tenis cu Victor Cornea.

După ce jucătorul de tenis a mărturisit public că Andreea i-a schimbat viața în bine și că o iubește mult, artista a trecut acum la următoarea etapă a relației. Dacă ar fi să ne luăm după fotografiile publicate pe Intagram, Ella și Clara s-au simțit foarte bine în compania lui Victor.

După divorțul de tatăl fiicelor sale, Andreea Bălan a avut câteva relații, însă aceasta este prima dată când fetițele sale l-au cunoscut pe partenerul său de viață.

Victor Cornea a mărturisit public că o iubește și o admiră pe Andreea Bălan și că aceata i-a schimbat viața, atât cea personală, cât și cea profesională.

„Prefer să fiu rezervat pe acest subiect, dar vreau să spun că avem o conexiune divină și o iubesc foarte mult. Mă bucur mult să o am alături pe Andreea la turnee. A fost cu mine și la Wimbledon, și la Hamburg. Forma bună pe care o am se datorează și ei, nouă, conexiunea pe care o avem împreună. Cam atât despre partea emoțională (n.r. – râde)! Sunt fericit și liniștit, cu siguranță. O apreciez foarte mult (n.r. – pe Andreea Bălan), îmi doresc să o am alături, îmi dă mai multă încredere și putere. Mă susține cu toată inima și îmi place că vrea să învețe să joace, să învețe cum merge tot sistemul. Asta îmi dă foarte mare încredere în noi. O iubesc mult, sunt mai liniștit pe teren și asta se vede în rezultate. Sincer, nici nu mă gândesc la diferența de vârstă, cumva nici nu știu diferența. E o conexiune divină și asta e tot ce contează”, a spus Victor Cornea, la emisiunea „Așii Tenisului” de la Digi Sport.