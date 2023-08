Jorge, victima bullying-ului din cauza numelui său. Ce decizie a luat artistul?

Jorge a dezvăluit că mulți ani a fost complexat de numele său de familie, Gheorghe Papagheorghe, din cauza glumelor răutăcioase făcute pe seama acestuia în copilărie. Pentru a evita ca urmașii săi să treacă prin aceleași experiențe neplăcute, Jorge a luat decizia de a face ceva cu privire la numele său.

Atunci când a primit oportunitatea să dubleze personajul principal din filmul de animație "O poveste încâlcită" (Rapunzel în limba română), artistul a hotărât să îi pună numele din buletin, Gheorghe Papagheorghe. Această decizie a avut ca scop să schimbe percepția asupra numelui său și să transforme numele într-o sursă de mândrie.

„Neapărat trebuie să vedeți «O poveste încâlcită». Este cel mai tare film Disney din toate timpurile. Nu că am dublat eu vocea lui Flynn Rider – Gheorghe Papagheorghe -, dar este un film de referință și unul dintre cele mai tari filme. Cred că e în top 3 filme Disney ale tuturor timpurilor. Era Karina foarte mică atunci când am dublat, cred că avea un an sau ceva de genul acesta. Deci sunt vreo 13 ani. Ea a conștientizat când era mai mare.

Eu am urât numele ăsta toată copilăria mea, pentru că se făcea mișto de mine: papă lapte, papa de la Roma, papa Pius, numai de asta auzeam cu Papagheorghe. Atunci am zis că trebuie să se întâmple ceva în viața mea, ca să nu pățească și copiii mei același lucru. Așa că am dat vocea pentru Gheorghe Papagheorghe. Fiica mea a crescut, a ajuns la școală, clasa I, și toți copiii știau de Gheorghe Papagheorghe. Când o strigau profesorii Karina Papagheorghe, toți copii râdeau, însă în sensul pozitiv, ceea ce pentru mine este jackpot, punct ochit, punct lovit”, a declarat Jorge, pentru ego.ro.