Tatăl Andreei Bălan, Săndel Bălan, de urgență la spital: Nu m-am gândit niciodată la moarte...

Tatăl Andreei Bălan, Săndel Bălan, a stârnit îngrijorare în rândul fanilor, după ce a fost nevoit să solicite ajutor medical în urma unor probleme de sănătate. Fostul impresar al trupei Andre a apelat de urgență la medic, după ce a întâmpinat dificultăți în menținerea echilibrului în timpul unei plimbări pe stradă.

Vara caniculară și înaintarea în vârstă au fost factori care au contribuit la nevoia tatălui Andreei Bălan de a căuta îngrijiri medicale. Totuși, vestea bună este că problemele de sănătate nu au fost de natură gravă și tratamentul aplicat i-a permis să se recupereze rapid. Săndel Bălan a declarat că optimismul său și stilul său de viață activ au contribuit, de asemenea, la procesul de vindecare.

„Am făcut niște controale, dar analizele au ieșit foarte bine. Am simțit ceva, un dezechilibru în a merge. Am ajuns la doctor și mi-a dat ce-mi trebuie. Mi-am revenit. Asta și din cauza căldurilor. Nu mi-am pus vreodată problema dacă mi-e teamă de moarte…Nu m-am gândit niciodată la moarte. Eu sunt mai optimist, așa a fost generația noastră. Cei de acum sunt prăpăstioși. Mereu am fost pozitiv. E bine să fii un om bun. Eu toată viața am fost un sportiv.

Am făcut kaiac-canoe, acum joc săptămânal tenis de masă. Merg și la competiții. Am sala la mine acasă, un aparat performant pentru gimnastică, ce solicită toți mușchii”, a împărtășit tatăl Andreei Bălan pentru cancan.ro.