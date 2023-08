Andreea Mantea și David, aventura vieții lor în Bali! Cum se distrează prezentatoarea tv?

Andreea Mantea și fiul ei, David, trăiesc o experiență de neuitat în timpul vacanței lor de vis în Bali. Relația dintre prezentatoarea tv și David este una specială și strânsă. Vedeta nu ratează nicio ocazie de a merge cu fiul său în călătorii, iar de data aceasta, destinația aleasă este paradisul insulei Bali, un loc cu peisaje spectaculoase, temple fascinante, o faună și floră tropicale bogate și o cultură vibrantă.

Într-o atmosferă de relaxare și aventură, cei doi se bucură de experiențe neobișnuite. Andreea a decis să-și împlinească dorințele și să exploreze această insulă exotică alături de fiul său. Ei au avut ocazia să participe la ședințe de theta healing, un proces de vindecare sufletească, și să interacționeze cu animalele din jur.

Una dintre experiențele remarcabile a fost întâlnirea cu elefanții, care au fost atât de prietenoși încât Andreea Mantea nu a ezitat să îi îmbrățișeze și să le ofere mâncare.

Pe lângă aventurile cu animale exotice, mama și fiul au avut parte de momente spirituale și de contemplare. În ziua Adormirii Maicii Domnului, ei au urcat pe Muntele Batur, la altitudinea de 2.000 de metri, pentru a admira un răsărit spectaculos.

„Astăzi mi-am petrecut această zi de sărbătoare sfântă, total diferit de cum mi-aș fi imaginat. Nu am fost la țară sau la biserică sau în Kefalonia să văd cum urca șerpișorii la icoana Maicii Domnului așa cum obișnuiam.

Am urcat pe un munte prin Bali ca să vedem răsăritul de la aproape 2.000 metri altitudine. Muntele Batur. Ne-am pornit pe la 03.00, am ajuns la bază la 04.00 și am urcat, și tot urcat până la 06.30. Ne-a plouat, am tremurat, am fugit de maimuțe, DAR experiența a fost SUPERBĂ! 🥰🥰🥰🙏🏻💫

Ne-am relaxat apoi la niște izvoare cu apă termală, ședință de theta healing, masaj și apoi o baie fierbinte. Acum suntem în pat, David sforăie de fug toți ghecko de pe pereți, iar eu abia mai vpd ce scriu. 🤭”, a scris vedeta pe Instagram.