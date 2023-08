Simona Gherghe, adevăratul motiv pentru care a renunțat la Acces Direct: Nu-mi place să fac lucrurile pe jumate...

Anunțul că Simona Gherghe se retrage de la emisiunea "Acces Direct", în timp ce show-ul se bucura de un succes înfloritor, acum câțiva ani, a surprins pe tostă lumea. După o perioadă de discreție, vedeta de la Antena 1 s-a întors pe micile ecrane cu un nou proiect, "Mireasa". Astfel, au circulat numeroase speculații cu privire la motivele plecării sale, însă, recent, prezentatoarea tv a ales să împărtășească într-un interviu adevăratele motive care au stat la baza plecării sale de la emisiunea controversată de la Antena 1.

Simona a dezvăluit că sarcina a fost un pretext pentru a-și urma dorința de a se retrage din emisiunea care a consacrat-o. Adevăratul motiv era epuizarea provocată de cerințele formatului emisiunii.

"Într-un fel, sarcina a fost pretextul, dar în realitate mă simțeam epuizată de munca de la Acces Direct. Este un format solicitant, și atunci am simțit că am dat tot ce puteam în această poveste. Nu-mi place să fac lucrurile pe jumătate, iar după nașterea lui Vlad, am avut o discuție cu conducerea și le-am explicat că am atins limita. Nu am vrut să continui în această manieră." a dezvăluit Simona Gherghe pentru Ok! Magazine.