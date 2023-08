Daniela Crudu a botezat-o pe micuța Daiana. Imagini din ziua cea mare

Daniela Crudu și partenerul său, Dani, au organizat un eveniment special pentru a marca botezul fiicei lor, Daiana Maria, într-o zi de duminică, 20 august. Evenimentul a adus împreună peste 160 de invitați, iar petrecerea a fost o reușită totală.

La începutul lunii mai, Daniela Crudu a năsvut o fetiță perfect sănătoasă, la un spital privat din Capitală. Vedeta a publicat atunci primele imagini cu micuța Daiana, chiar de pe patul din spital.

Pe 20 august, Daiana Maria a fost botezată într-o ceremonie specială, iar Daniela Crudu și partenerul ei, Dani, au organizat apoi o petrecere grandioasă pentru a sărbători acest eveniment. Printre invitați s-au numărat și prietene apropiate ale Danielei Crudu, precum Mădălina Pamfile, Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu. De asemenea, Mihai Mitoșeru, bun prieten și fost coleg de televiziune al lui Dani, a fost prezent la eveniment.

Daniela Crudu, dornică să își strângă fetița la piept! Vedeta Only Fans va naște peste două luni

La petrecere, Daniela Crudu a purtat o rochie albă scurtă, accesorizată cu un trandafir alb, purtat în jurul gâtului. Micuța Daiana Maria, după botez, a fost îmbrăcată într-o rochiță albă din tulle, care, conform mamei, s-a dovedit a fi puțin incomodă.

Deși Daniela Crudu a evitat să posteze imagini cu partenerul ei, Dani, invitații prezenți la petrecere au capturat câteva momente cu ei doi. În aceste imagini, Dani apare îmbrăcat în pantaloni albi și cămașă neagră, alături de mama fetiței sale, în timp ce se distrează și se bucură de momente speciale.

Mama Danielei Crudu, care a venit special din Italia pentru acest eveniment, a foat foarte emoționată și a mărturisit că fiica ei este o mamă super.

"Sunt foarte emoționată! Am venit din Italia special pentru acest eveniment cu plăcere și cu mare bucurie să fim alături de nepoțică. E o mamă super Daniela. Nu mă așteptam la ea, am venit din Italia special, credeam că o să rămân aici 3 luni de zile, până se obișnuia ea. Am văzut că se descurcă foarte bine, chiar super bine, nu mă așteptam din partea ei.", a declarat mama brunetei.