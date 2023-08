Balul Bucureștiului Interbelic ediția a 8-a Un eveniment organizat de Fundația Calea Victoriei la Palatul Bragadiru

Ați visat vreodată să trăiți într-o lume în care sunt organizate serate dansante, baluri fastuoase la care doamnele merg îmbrăcate în rochii retro elegante, împodobite cu șiraguri de perle și pene, iar domnii cu joben poartă smoking-uri dichisite și ceasuri cu lanț de aur?

Balul Bucureștiului Interbelic îți oferă minunata șansă să trăiești o seară în atmosfera anilor ’20 - ’30, să asculți jazz, să dansezi pe ritmuri de foxtrot, charleston sau tango și să intri în povestea unor personaje de acum 100 de ani, într-o companie selectă. Ne vom bucura de socializare, de atmosfera ludică cu parfum vintage, de o călătorie memorabilă în perioada cosmopolită în care Bucureștiul era supranumit Micul Paris, în decorul strălucitor al Palatului Bragadiru, atât în sala mare de bal, cât și pe terasa răcoroasă și înverzită.

Programul pregătit de Fundația Calea Victoriei include momente de dansuri retro, scenete comice din Bucureștiul de altădată, muzică live cu Raluca Dumitrescu, demonstrații de dansuri interbelice care vor prezenta pașii și ritmurile de odinioară participanților, precum și masa festivă, sub formă de bufet, cu gustări și băuturi savuroase.

Vestimentația participanților la bal va fi de inspirație interbelică, doamnele și domnișoarele sunt invitate să poarte rochii flapper, charleston din anii ’20, sau rochii lungi din anii ’30, care marchează formele corpului, machiaj smokey eyes, coafuri bob și accesorii cochete, iar domnii pot purta frac sau costum negru de seară. Cele mai inspirate costume și cei mai buni și dezinvolți dansatori vor fi premiați în cadrul Balului Bucureștiului Interbelic cu daruri alese.

Acest eveniment este organizat alături de partenerii noştri: Teatrul Godot și The Great Hill.

Cost bilet participare - 390 de lei

Accesul copiilor sub 7 ani este gratuit.

Parteneri media – Radio Guerrilla, Magic Fm, Metropola TV, Zile și Nopți, Bizz- Haute Culture,, Revista Avantaje, Humanitas, Carturesti, Herald, Editura For You, București Vechi și Noi, Aici a stat.

