Eli Vorbește și DOZA se alătură portofoliului TRU [The Real You]

TRU [The Real You], hub-ul ce reunește în același loc tot ce este fresh și autentic și are în portofoliu creatori de conținut ce acoperă 5 domenii de interes: fashion & lifestyle, entertainment, gaming, cooking și educație, are acum două noi talente în portofoliu. Eli Vorbește și DOZA sunt numele ce completează echipa de creatori de conținut TRU, din domenii precum lifestyle și educație.