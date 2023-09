Shake it Till You Make It - Holy Molly x VAMERO

Nu fi timid și urcă pe ringul de dans, pentru că atunci când butonul play va fi apăsat pe "Shake it", luminile vor fi ațintite asupra ta, boxele îți vor umple urechile de sunet și va trebui să îți arăți cele mai bune mișcări. Vocea puternică a lui Holy Molly și mixurile și sound-urile VAMERO sunt combinația muzicală ce va fi pe repeat pe fiecare platformă de streaming. "Shake it"!

Piesa a fost scrisă de Marius Dia, Holy Molly, Achi și Andy Dust. Producția a fost realizată de Achi și Andy Dust, de asemenea.

Holy Molly este o cântăreață, compozitoare și actriță, cunoscută pentru vocea sa puternică și versurile captivante. Artista este considerată revelația momentului în industria muzicală din România. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu nume importante din industrie, precum LIZOT, Alex Parker, Cosmo & Skoro și Shanguy, ceea ce a propulsat-o în cele mai importante playlist-uri de pe Spotify. Single-ul ei "Shot a friend" i-a adus o nouă comunitate de fani, deoarece piesa a ajuns pe primul loc în clasamentul celor mai ascultate melodii din Polonia și în clasamentele din CSI. După succesul internațional cu piesele "Menage a Trois", "Back to her", "Twinkle Twinkle" și "Shot a friend", artista a lansat hitul "Plouă", în colaborare cu Tata Vlad, o piesă care a ajuns pe prima poziție în clasamentele muzicale specializate ale posturilor de radio din România. Single-ul "Watch Me" a reușit, de asemenea, să fie prezent în Top 10 Airplay Radio din România timp de mai multe săptămâni, fiind una dintre cele mai ascultate piese în acea perioadă, iar "Sunday Night" a fost pe locul 3 în Radio Chart Polonia. Ultimul ei single, "Facem cum vrei tu," a rămas în Top 10 Media Forest timp de 8 săptămâni, ajungând pe locul 6, iar ultima ei colaborare cu Adi Istrate pentru "Totul Meu" urcă în clasamentele radio din România în acest moment.

VAMERO este un proiect creat de producătorul polonez Andy Dust și DJ-ul german Vicero. Scânteia pentru VAMERO s-a aprins în 2015, când Andy l-a văzut pe Vicero pentru prima dată în timpul unuia dintre seturile sale de DJ. Au împărtășit o pasiune comună pentru atmosfera întunecată și misterioasă a serilor lungi petrecute în cluburile din Frankfurt, iar astfel au început să creeze muzică EDM/Dance împreună. După ce au decis să își urmeze drumurile separate pentru câteva luni, s-au reunit în martie 2020, când Andy i-a spus lui Vicero: "băi, ne întoarcem în joc." S-au întâlnit în studio chiar a doua zi și au produs primul demo, pe care ulterior l-au trimis fraților Vinai. Acest lucru a dus la prima lor colaborare cu VINAI, "Rise Up," lansată în mai 2020. "Rise Up" a cunoscut un succes rapid și a fost difuzată de posturi de radio din mai multe țări europene, inclusiv Polonia, Germania, Franța etc. Andy s-a întâlnit ulterior cu duo-ul MOWE și le-a prezentat ideea pentru o piesă numită "Game". MOWE au fost imediat captivați, iar în iunie 2020, "Game" de VAMERO & MOWE a fost lansată oficial. După două lansări de mare succes, Andy și Vicero au devenit și mai dornici să colaboreze și au decis să realizeze o versiune cover a piesei "Bleeding Love" a lui Leona Lewis, pentru care i-au invitat pe duo-ul german LIZOT. Piesa a fost lansată în decembrie 2020 și a ajuns pe locul 3 în topul iTunes din Germania în prima săptămână de la lansare. Cei doi continuă să lucreze la piese noi și ne reamintesc că "aceasta este doar începutul aventurii lor împreună și de acum vor merge numai înainte".