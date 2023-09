Celebra soprană Anita Hartig va cânta pe scena Operei Naționale București în deschiderea stagiunii 2023 - 2024 într-un spectacol de colecție din repertoriul liric universal, „La Bohème” de Puccini, programat duminică, 1 octombrie, ora 18:30. La pupitrul dirijoral se va afla în calitate de invitat Jin Wang, în rolul Rodolfo va evolua tenorul Long Long, iar în rolul Musetta soprana Irina Baianț.

Rolul Mimi reprezintă un reper esenţial în cariera Anitei Hartig, deoarece se leagă de debutul pe scena clujeană, în 2006. De asemenea, în acest rol a avut loc debutul său la Teatro alla Scala din Milano, în 2012 şi cel la Royal Opera House Covent Garden din Londra în 2013, în producția legendară a lui John Copley. În 2014, Anita Hartig a debutat la Metropolitan Opera din New York cu rolul „Mimi” din La Boheme, reluat la Bayerische Staatsoper din Munchen și la Opera de Bastille de la Paris, în acelaşi an.

Anita Hartig

Soprana română Anita Hartig este una dintre cele mai căutate vedete de operă din prezent. În timpul studiilor sale la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj Napoca, a câștigat mai multe concursuri vocale naționale și internaționale și a debutat în rolul Mimì din La bohème la Opera din Română din Cluj în 2006. În perioada 2009-14, a fost membră a ansamblului de la Wiener Staatsoper, unde și-a făcut debutul internațional în rolul Musetta (La bohème). În perioada petrecută la Viena, a prezentat o serie de roluri prestigioase, printre care Pamina (Die Zauberflöte), Despina (Così fan tutte), Zerlina (Don Giovanni), Mimì, Marzelline (Fidelio), Micaëla (Carmen) și Susanna (Le nozze di Figaro).

A cântat în unele dintre cele mai importante teatre de operă din lume, printre care Bayerische Staatsoper, Kanagawa Kenmin Hall Tokyo, Megaron Concert Hall Atena, Royal Opera House Covent Garden, La Monnaie Bruxelles, Deutsche Oper Berlin, Hamburgische Staatsoper, Teatro alla Scala Milano, Opéra National de Paris, Gran Teatre del Liceu Barcelona și Metropolitan Opera New York, și cu dirijori de renume, printre care Adam Fischer, Franz Welser-Möst, Bertrand de Billy, Daniele Rustioni, Carlo Rizzi, Dan Ettinger, Daniel Oren, Mark Elder, Marco Armiliato și Ivor Bolton. La începutul anului 2013, și-a făcut debutul la Royal Opera House în rolul Mimì, în renumita producție a lui John Copley din La bohème, sub bagheta lui Alexander Joel. În anul următor, a debutat la Metropolitan Opera și la Opera Bastille în rolul Mimì, înainte de a-și face debutul în rolul Violetta (La traviata) la Gran Teatre del Liceu.

Printre cele mai importante momente ale ultimelor stagiuni se numără Violetta în noua producție a lui Michael Mayer la Metropolitan Opera, Micaela la Wiener Staatsoper și San Francisco Opera, Susanna la Metropolitan Opera și Royal Opera House Covent Garden, Amelia Grimaldi (Simon Boccanegra) la Metropolitan Opera, Mimì la Metropolitan Opera, Wiener Staatsoper, Teatro Real Madrid și Deutsche Staatsoper Berlin și alte apariții la Metropolitan Opera ca Lìu Turandot. Printre alte spectacole remarcabile se numără Marguerite (Faust) la Wiener Staatsoper și Hamburgische Staatsoper, Antonia/Stella (Les contes d'Hoffmann) la Metropolitan Opera și concerte din Misa în fa minor de Bruckner cu Orchestra Filarmonicii Radio din Olanda la Concertgebouw, Amsterdam. De asemenea, a cântat la Royal Opera House din Muscat în rolul Micaëla și a făcut rolul Marguerite din Faust la Opera din Zurich. Anita Hartig și-a făcut recent debutul în rolul Contessa (Le nozze di Figaro) la Metropolitan Opera și va putea fi auzită din nou în acest rol într-o nouă producție a Operei din Zurich.

Printre cele mai importante momente ale stagiunii 2023-24 se numără revenirea ei la Metropolitan Opera New York într-o reluare a operei La Bohème. La Canadian Opera Company din Toronto, ea va interpreta rolul Donna Elvira (Don Giovanni), iar la Scala din Milano, va fi pe scenă în rolul Maria din Simon Boccanegra.

Long Long

Long Long și-a finalizat studiile la Academia de Muzică din Shanghai și la Institutul Universitar de Cercetare a Operei din Beijing. După ce s-a format la Academia Georg Solti din Italia, Long Long a fost membru al studioului Operei Bavareze de Stat până la sfârșitul stagiunii 2018/19. A lucrat cu dirijori precum Kirill Petrenko, Bertrand de Billy, Carlo Rizzi, Simone Young, Asher Fish și Keri Lynn Wilson.

Angajamentele lui Long în stagiunea 2023/24 includ debuturi scenice ca Rodolfo (La bohème) la Santa Fe Opera, Atlanta Opera, Semperoper Dresden, Opéra National de Montpellier și revenirea la Staatsoper Hamburg, Romeo (Romeo et Juliette) cu Dallas Opera, Tamino (Die Zauberflöte) la Semperoper Dresden, Edgardo (Lucia di Lammermoor) la Opera din Israel, Ducele (Rigoletto) la Opera Națională din Praga, Gérald (Lakmé) la NCPA Beijing. Printre viitoarele angajamente se numără un debut la Canadian Opera Company și o revenire la Bregenzer Festspiele.

Jin Wang

Dirijorul austriac Jin Wang, născut în China, face parte dintre cei mai distinși artiști ai generației sale. A fost laureat a 8 importante concursuri internaționale de dirijat din Europa, printre care "Primăvara de la Praga" din Praga, Republica Cehă (Rafael Kubelik, Vaclav Neumann), "Malko" din Copenhaga, Danemarca (Leif Segerstam, Jorma Panula) și "Toscanini" din Parma, Italia etc.

În ultimii 30 de ani, a lucrat cu sute de orchestre simfonice și teatre de operă profesioniste și a susținut mii de spectacole în Scandinavia, Germania, Europa Centrală și Asia. Printre acestea se numără Opera Națională Finlandeză din Helsinki, Opera Regală din Stockholm, Opera din Göteborg, Opera din Malmo, Opera Smetana din Praga etc. A fost numit prim-dirijor la Komische Oper Berlin și director muzical general la Mainfranken Theater din Würzburg, Germania.

Ca dirijor simfonic, a lucrat cu toate orchestrele simfonice importante din Scandinavia, cum ar fi Orchestra Filarmonică din Oslo, Orchestra Simfonică Radio Suedeză din Stockholm, Orchestra Simfonică din Göteborg, Filarmonica din Helsinki, Orchestra Simfonică Radio Daneză din Copenhaga etc. A lucrat cu aproape toate orchestrele simfonice din Republica Cehă și Polonia, printre care Orchestra Simfonică Radio din Katowice, Orchestra Filarmonică din Varșovia, Orchestra Simfonică din Praga (fok), Orchestra Simfonică Națională Radio din Praga, Orchestra Filarmonică din Brno. A fost numit dirijor șef al Orchestrei Filarmonice Morave din Olomouc.

În Asia, a lucrat cu China Philharmonic Orchestra din Beijing, Seoul Philharmonic Orchestra din Coreea de Sud, Yomiuri Symphony Orchestra din Tokyo, Singapore Symphony Orchestra, Taiwan National Symphony Orchestra etc.

În ultimii 30 de ani, Jin Wang a construit o relație de lucru foarte strânsă cu România. Timp de peste 25 de ani a lucrat ca dirijor invitat pe termen lung al Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii Naționale Române și peste 20 de ani ca invitat al Orchestrei Filarmonicii Enescu din București, interpretând tot repertoriul important al lumii simfonice, inclusiv Gustav Mahler, Richard Strauss, Bruckner, Prokofiev, Rachmaninov etc.

Irina Baianț

Absolventă a Conservatorului din București, cu o pasiune ieșită din comun în studiul teoriei muzicale și vorbitoare a 6 limbi străine, Irina Baianț este una dintre cele mai bune voci de soprane ale României, iar în ultimii ani și-a asumat misiunea de a aduce împreună publicul tânăr și muzica clasică prin apariția pe scenele importante și prin concertele extraordinare pe care le-a susținut.

„Vreau ca oamenii să înțeleagă că muzica clasică e fantastică, că muzica simfonică e fantastică, că toată armata aia de oameni care creează o vibrație sonoră este purtătoare de har și sunt aleși de Dumnezeu să lucreze prin sufletele oamenilor. Arta nu mușcă și nu este nimic rău să poți să-ți hrănești și sufletul. Tot timpul am spus că muzica clasică este pentru suflet și muzica mainstream este pentru trup. Nu poți să fii doar trup fără suflet sau invers”, a spus Irina Baianț.

Colaboratoare permanentă a celebrului dirijor și compozitor Vladimir Cosma, Irina și-a încununat munca anul acesta cu unul dintre rolurile principale din Fantomă de la Operă, jucată cu casa închisă la Opera Națională București.

