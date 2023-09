Mirela Vaida, surpriză specială din partea copiilor ei, la aniversarea a 14 ani de la căsătorie

Mirela Vaida a sărbătorit aniversarea a 14 ani de căsătorie cu soțul său într-un mod dulce și inedit. Cei trei copii ai cuplului, Vladimir, Carla și Tudor, au pregătit o surpriză emoționantă pentru părinții lor, oferindu-le un tort aniversar pregătit cu dragoste în casă.

Într-o postare pe Instagram, Mirela Vaida a împărtășit momentul special cu fanii săi, subliniind mândria și emoția pe care a simțit-o în această zi.

"Azi am împlinit 14 ani de căsătorie și copiii ne-au pregătit un tort aniversar făcut în casă!".

Într-o altă postare, Mirela Vaida le-a transmis copiilor săi recunoștința sa pentru gestul lor, care a emoționat-o total.

Deși este o persoană publică apreciată pentru activitatea sa televizată și artistică, Mirela Vaida a păstrat mereu viața sa personală departe de ochii curioșilor. Cu toate acestea, ea nu se poate abține să împărtășească cu fanii momente speciale din viața sa de mamă și de soție, arătând cât de importantă este familia pentru ea.

Mirela Vaida și soțul ei au decis să se căsătorească în 2009, iar nunta lor a avut loc la Cluj. Cu privire la cererea în căsătorie, Mirela Vaida a mărturisit că a fost o surpriză totală. Ea a fost cerută în căsătorie în timp ce se afla la semafor în București, iar totul s-a întâmplat într-un mod spontan și neașteptat.

„Eu am fost cerută la semafor, în mașină, că stăteam 40 de minute la semafor, la Unirii, în București. În 40 de minute am făcut și lista de invitați, am și stabilit tot. La Unirii, la fântâni. E de bun augur”, a mărturisit Mirela Vaida,