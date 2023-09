George Buhnici, primul interviu după scandalul în care a fost implivcat în urmă cu un an: Prima lună n-am ieșit din casă...

George Buhnici a vorbit recent în podcast-ul lui Mihai Morar despre experiența sa cu declarațiile controversate pe care le-a făcut cu un an în urmă, dar și cum a gestionat situația dificilă care a urmat.

În timpul discuției, Buhnici a dezvăluit că, după ce declarațiile sale au stârnit un val de reacții negative și controversă, el s-a simțit copleșit de situație. În primele zile, el a rămas în casă și nu a ieșit prea mult. Cu toate că a încercat să se justifice și să își explice intențiile inițiale, a recunoscut că nu a știut cum să gestioneze situația și a devenit defensiv, ceea ce nu a ajutat deloc.

„Prima lună n-am ieșit din casă, am ieșit foarte puțin. D-aia am și răspuns atunci greu. Eu efectiv nu mai puteam să mă uit la televizor, nu mai știam ce să fac. Cu toată experiența, nu am știut ce să fac. A pornit așa, ca o avalanșă, toate lucrurile veneau din toate părțile și eu nu știam ce să fac într-un astfel de moment. Am început să-mi creez justificări, să mă gândesc, să investighez, să mă uit, cred că în mintea mea era un cocktail de habar n-am ce” , a spus George Buhnici, în cadrul podcast-ului „Fain&Simplu”.

Mai târziu, a realizat că nu are rost să se agațe de intențiile inițiale și că ceea ce contează este efectul acțiunilor sale asupra altor oameni. Un sfat important pe care l-a primit a fost să își asume responsabilitatea pentru consecințele acțiunilor sale și să nu se mai justifice.

„Eu credeam că am situația sub control, pentru mine lucrurile păreau clare, într-un anumit fel. În mintea mea era această prăpastie: "Băi, oamenii ăștia știu cine sunt. Ok, mi-am ales greșit niște cuvinte, dar ați înțeles ce am vrut să zic", știi? Și am devenit defensiv într-un moment în care nu trebuia să devin defensiv”, a mai spus acesta.