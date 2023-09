Cu ce se ocupă Horia Vârlan, după ce a renunțat la emisiunea de la Prima TV: În fiecare zi facem meniuri speciale...

Horia Vârlan, cunoscut pentru aparițiile sale în emisiunile culinare de la Prima TV, a decis să se retragă din fața camerelor de filmat și să se dedice altor pasiuni. Cu toate acestea, el rămâne activ în industria gastronomică și predă cursuri de gastronomie la un liceu din comuna Brănești, acolo unde locuiește.

De asemenea, Horia Vârlan gestionează propria firmă de consultanță și catering, pe care o are de 20 de ani. Prin intermediul site-ului și paginii sale de Facebook, el oferă servicii de catering și permite clienților să comande meniuri personalizate pentru diverse evenimente sau pentru mâncare de zi cu zi.

Despre experiența sa ca actor în filmul "Dragoste pe muchie de cuțit," Horia Vârlan a dezvăluit că a avut un rol mic, dar că s-a bucurat să facă parte din proiect. Deși este la primul său rol într-un film, atmosfera de la filmările pentru producție nu i-a fost străină, deoarece este familiarizat cu industria televiziunii și evenimentelor culinare.

„Din toamna anului trecut am început să predau la liceul tehnologic Cezar Nicolau, din comuna Brănești, unde locuiesc. Predau partea asta de gastronomie, de bucătărie. Mai am firma mea de consultanță, de catering, pe care o am de 20 de ani, vând mâncare. Am și site și pagină de Facebook unde mă puteți găsi și puteți comanda atât pentru Florii, meniu personalizat, cât și pentru sărbătorile de Paște. În fiecare zi facem meniuri speciale, de evenimente, meniul zilei, avem câteva firme aici și le trebuie și lor câte 100 de preparate zilnic. S-a terminat cu televiziunea, n-am mai făcut nimic cu Prima TV pentru că nu mi-a mai convenit combinația și anturajul. În rest, nu m-a mai solicitat nimeni, probabil vor alt gen de specialiști. Mi-au zis foarte mulți telespectatori, foarte des, dar bag seama că nu mai sunt pe gustul producătorilor de emisiuni. Probabil că se caută altceva”, a povestit maestrul Horia pentru Click.ro