Dinu Maxer, avertisment important pentru urmăritorii săi: Nu faceți aceeași greșeală...

Dinu Maxer a trecut printr-o experiență neplăcută atunci când și-a descoperit conturile de Instagram și Facebook sparte. Artistul a împărtășit această experiență cu fanii săi pentru a-i avertiza și pentru a le oferi câteva sfaturi cu privire la cum să evite astfel de situații deloc dorite.

Totul a început când Dinu Maxer a accesat un link suspect, iar consecința a fost că paginile sale de Instagram și Facebook au fost compromise. Acest incident l-a determinat să ia măsuri rapide pentru a-și recupera conturile și pentru a preveni eventualele acțiuni neautorizate din partea atacatorilor. Astfel, artistul a folosit mediul online pentru a-și avertiza fanii despre această situație, îndemnându-i să ignore orice mesaje primite de la el pe Instagram sau Facebook care conțineau cereri de linkuri sau solicitări ciudate.

„Salutare tuturor! Dacă în timpul zilei de astăzi ați primit vreun mesaj de la mine de pe Instagram sau de pe Facebook, cu cereri de link, de votat, de tot felul de tâmpenii, să le ignorați! Mi-a fost spart Instagramul, dar Instagramul are o modalitate incredibilă de a-ți recupera contul, așa că am reușit să îl recuperez. Nu faceți aceeași greșeală ca cea pe care am făcut-o eu. Nu răspundeți!", a scris artistul, pe social media.