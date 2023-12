Viviana Sposub, peripeții în America! Ce a pățit vedeta cât timp a locuit peste ocean: E orașul care niciodată nu doarme...

Viviana Sposub a făcut publice detalii inedite despre aventura sa de șase luni în Statele Unite ale Americii. Deși a trecut prin situații periculoase în Los Angeles, vedeta a subliniat că experiența a fost una unică și memorabilă.

În primăvara acestui an, Viviana și Geoge Burcea au decis să facă pasul către America, urmând succesul actorului în serialul „Wednesday” de pe Netflix. După trei luni petrecute în New York, cuplul s-a mutat în agitatul Los Angeles, oferind fanilor o privire în culisele vieții lor departe de România.

"Experiența din California, de aici, este total diferită de New York. Mie mi-a plăcut foarte mult acolo, lui George nu, pentru că am prins iarna și era extrem de frig. New Yorkul este special, acele clădiri înalte, luminile, agitația, care se aseamănă, poate, cu cea din București, doar că sunt mult mai mari. E orașul care niciodată nu doarme.", a declarat Viviana, pentru playtech.ro.