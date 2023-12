Antonia, detalii neștiute despre divorțul părinților săi. Tatăl adoptiv al artistei și-a refăcut viața în România

Antonia, în vârstă de 34 de ani, se remarcă în showbiz-ul românesc nu doar prin talentul său, ci și prin curajul și deschiderea cu care își împărtășește poveștile personale. În lumina reflectoarelor, artista își dezvăluie adesea părți din viața sa privată, iar un aspect puțin cunoscut este povestea complexă legată de părinții săi - Denise Iacobescu și Mihai Iacobescu.

Antonia, cunoscută pentru cariera sa muzicală și relația cu Alex Velea, provine dintr-o familie complexă, marcând-o încă de la începutul vieții. Despre mama sa, Denise Iacobescu, în vârstă de 54 de ani, Antonia a vorbit adesea cu mândrie, expunând-o în fața camerelor de filmat și evidențiind legătura strânsă dintre ele. Ceea ce puțini știu este că Antonia are un tată biologic și un tată adoptiv. Mihai Iacobescu, tatăl adoptiv al artistei, a devenit un susținător dedicat și un părinte devotat după ce tatăl biologic al Antoniei a ales să o părăsească înainte de nașterea ei.

Denise Iacobescu și Mihai s-au căsătorit în 1991, când Antonia avea doar doi ani. A fost momentul în care Mihai a devenit figura paternă pentru artista în devenire. Într-un interviu, acesta a mărturisit că nu i-a fost greu să o accepte și să o iubească pe Antonia ca pe propriul copil.

În 2004, Denise și Mihai au decis să urmeze căi separate, iar în 2005 au divorțat. Această decizie a fost acceptată de Antonia, care avea 15 ani la acea vreme. Deși s-au despărțit, Mihai și Denise au menținut o relație de prietenie, gândindu-se mereu la binele fiicei lor comune.

”În 2004 ne-am despărțit, iar în 2005 am divorțat în America. Nu consider că am păcătuit pentru că am divorțat de prima soție. Nu mai mergea între noi. Pur și simplu nu mai mergea. Asta nu înseamnă că trebuie să rămâi împreună. Poți ajunge să te bați, să îți scoți ochii. Mă rog, la noi să zicem că a fost nepotrivire de caracter. Normal că nu poți sta cu acea persoană. Dumnezeu nu te condamnă pentru lucrul ăsta,” a mai spus Mihai Iacobescu.