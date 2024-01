Erika Isac n-are frică de nimeni - Bună rău

Erika Isac este una dintre cele mai fresh apariții din industria muzicală din România. Finalistă a primului sezon One True Singer, Erika a lansat alături de ADI single-ul „Regreți", piesă susținută de cele mai importante radiouri din România. Cu o experiență de peste șapte ani în industria muzicală, Erika a participat de-a lungul timpului la mai multe talent show-uri și e pregătită să demonstreze că merită să fie pe cele mai mari scene ale lumii. Erika își construiește și o bază de fani, colaborări precum ,,4 dimineața", cu Marko Glass, sau ,,Sugar", cu Theo Rose, fiind bine primite, mai ales în mediul online. De asemenea, Erika a lansat alături de ADI și un material mai complex, EP-ul "11", care a fost foarte bine primit pe platformele de socializare. În 2023, Erika a lansat pentru soundtrack-ul oficial al filmului de succes ,,Haita de acțiune", piesa "Ferrari, alături de Berechet, și piesa ,,Vine Poliția". Artista a făcut senzație la Urbanist Sessions, unde a prezentat în avanpremieră piesa "Tap Tap", care a avut mare succes ulterior și pe platformele de socializare. Erika ne-a surprins anul acesta cu piesa ,,Femei", care are peste 2M de vizualizări deja, dar și cu piesa ,,Tupeista", care a urcat rapid în trending-ul YouTube datorită videoclipului și a mesajului controversat. Citește și: Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice.

