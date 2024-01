David Puentez și INNA lansează The Love

DJ/Producătorul David Puentez și senzația internațională pop INNA încheie anul în forță cu piesa ideală Dance: "The Love". Această colaborare dinamică contopește ritmuri molipsitoare, evocând sunetele memorabile ale celebrului "Everytime We Touch", cu o creație nouă și plină de energie.

Spărgând barierele, David Puentez și INNA colaborează pentru prima dată și trimit publicul într-o aventură de mare viteză. Colaborarea îmbină cu ușurință abilitățile de producție ale lui Puentez cu vocea captivantă a INNEI, rezultând într-o capodoperă fascinantă care promite să cucerească toți entuziaștii dansului. Fuziunea talentelor lui Puentez, sound-ul INNEI și ritmurile iconice, amintind de legendara piesă Cascada, garantează nu doar o declarație muzicală puternică, ci și o călătorie palpitantă pe ringul de dans.

DJ-ul german, David Puentez, își arată entuziasmul: ,,Așteptările sunt ridicate pentru lansarea alături de INNA, promițând o doză maximă de nostalgie!"

"Este entuziasmant să pot readuce la viață, alături de David Puentez, o piesă iconică pentru trecut. Bucurați-vă de ea, distrați-vă și răspândiți <<THE LOVE>>!", declară INNA.

David Puentez, recunoscut pentru a aprinde ringurile de dans cu hiturile sale virale din anii 2000, precum incitantul "Superstar" și remixurile oficiale pentru artiști de primă clasă precum Tiësto, Jonas Blue, Post Malone și Rita Ora, își aduce talentul excepțional în "The Love". Alături de INNA, ale cărei hituri de top includ "Hot", "Rock My Body" și "Sun Is Up", duo-ul prezintă o combinație impresionantă de experiență și creativitate.

"The Love" invită ascultătorii într-o călătorie în lumea iubirii, a pasiunii și entuziasmului. Piesa creează o cursă palpitantă prin muzica electronică up-tempo, combinată cu versuri puternice, încurajând să vă lăsați purtați de bucurie și dragoste pe ringul de dans. În mijlocul versurilor, se dezvăluie o dorință profundă pentru o legătură a iubirii, creând o poveste care depășește suprafața. Dragostea nu este doar abordată în versuri, este amplificată de ritmurile energice, captivante și pline de viață, creând o atmosferă de sărbătoare și bucurie.