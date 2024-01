Caius Covrig a terminat anul 2023 în forță și l-a început pe 2024 în același mod, cu o petrecere de zile mari la restaurantul de lux proaspăt inaugurat în Brașov. Afaceristul ne-a vorbit pe larg despre cum s-a distrat alături de prieteni și clienți, dar și despre ce rezoluții are pentru anul 2024.



Caius, cum ai petrecut Revelionul?



Pentru că iubesc ceea ce fac și pentru că-mi place să fiu permanent în contact cu activitatea business-urile pe care le dețin în zona HORECA, anul acesta am ales să petrec Revelionul într-una dintre locațiile mele, la Kayus Lounge Brașov, restaurant pe care l-am inaugurat de curând. Sincer, evenimentul a ieșit exact așa cum mi-am dorit, toată lumea s-a distrat și s-a simțit minunat, iar acest lucru nu poate decât să mă bucure și să-mi confirme că fac ceea ce trebuie în afaceri. Să văd oaspeții Kayus fericiți că au ales locația mea pentru una dintre cele mai importante zile din an, este o motivație în plus să dau tot ce am mai bun în anul 2024, să-mi optimizez business-urile, să le scalez și să continui să construiesc un imperiu în HORECA, cărămidă cu cărămidă.



Ce surprize și rezoluții ai pentru acest An Nou?



Surprizele nu am cum să le dezvălui pentru că ar însemna să le „fur” elementul surpriză. Tot ce pot să vă promit este faptul că anul 2024 va fi cel mai măreț an de până acum atunci când vorbesc despre ascensiunea mea și dezvoltarea business-urilor. Proiectul meu de suflet, Kayus Luxury din Bușteni, un aparthotel de 5* cu o priveliște care nu poate fi egalată, va fi inaugurat în 2024. Cu siguranță că acest proiect mă va împlini si va plasa Bușteniul, dar și România, pe lista de destinații preferate de cetățenii străini care aleg să ne viziteze minunata țară. Cât despre mine, îmi doresc să mă dezvolt, să continui să fac ceea ce iubesc și să devin cea mai bună versiunea a mea de la an la an.



Caius, cum a fost pentru tine anul 2023?



2023 a fost un an pe cât de frumos, pe atât de plin de provocări. Până la urmă, însă, doar prin obstacole și prin depășirea acestora, poți evolua, îți poți dezvolta abilitățile ca să devii un om de afaceri complet și de succes. 2023 a fost un an excepțional în care mi-am dovedit mie, în primul rând, că nimeni și nimic nu poate învinge ambiția, perseverența și munca făcută cu pasiune. Au fost multe persoane care mi-au pus bețe în roate, dar am trecut cu brio peste toate piedicile. Sincer spun că pentru mine, la finalul fiecărei zile, contează ca oamenii să plece fericiți din locațiile mele. Pot să spun cu mândrie că deja am format o comunitate frumoasă Kayus, oameni, prieteni, care mă urmăresc și vin în fiecare locație pe care o deschid cu mare drag, știind deja la ce calitate și servicii să se aștepte din partea mea.

